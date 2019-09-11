تاسيس الشركات المساهمة ينهض بالاقتصاد الوطني

بغداد _ خاص

شدد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام الحاجة على توسيع تاسيس شركات المساهمة لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الاسرة، كما نبه على اهمية نشر ثقافة الأسهم في المجمتع العراقي والعمل على توسيع الاستثمار في الأسهم والسندات لتكون عنصر جذب الفوائض المالية لدى المواطنين. وقال: ان «سوق العراق للأوراق المالية سوق رسمية نظامية مدرجة فيها 103 شركات مساهمة تمثل 9 قطاعات اقتصادية ، مصرفية ، صناعية ، زراعية ، خدمية ، تامين ، اتصالات ، استثمار ، هذه هي شرائح الاقتصاد العراقي المختلفة.

أكد عبد السلام «اهمية إعمام فكرة السندات الحكومية إلى سندات الشركات المساهمة، بمعنى نسمح للشركات وفق القانون اصدار سندات تمويل او سندات إقراض خاصة بها، هذه السندات ترفع من رؤوس أموال الشركات وتحقق غايتين الأولى الشركة المساهمة تضخم غاية التمويل التي تتطلبها الشركة، كما تحقق غاية سوق الأوراق المالية التى تتمثل بتنويع الأدوات المالية، وستكون هناك سندات إلى جانب الأسهم، أما الغاية الاخرى هي نوع من الاستثمار الامن الرصين للمستثمر، وهذا بدوره يشجع مستثمرين جديدين للدخول في شراء سندات».