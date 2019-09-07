الطلبة يستأنف تدريباته.. وزيدان مدربا لحراس مرمى الزوراء

دوري الكرة ينطلق في 18 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

استأنف الفريق الاول لنادي الطلبة تمريناته اليومية في اطار استعداداته لمباريات الدوري الممتاز، والذي من المؤمل ان تكون جولته الاولى يوم الاربعاء الموافق 18-9-2019.. وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، باستثناء ثلاثة، هم سيف سلمان لاجرائه عملية جراحية بسيطة، اضافة لمصطفى الامين وحيدر حسين.

ومن المقر ان يدخل الفريق معسكرا داخليا في احدى فنادق بغداد، على مدار خمسة ايام، تتخلها وحدات تدريبية صباحية ومسائية، بعد تعذر اقامة المعسكر خارج العراق بسبب الظروف التي مر بها النادي في الايام المنصرمة وتداعيات الازمة المالية للنادي وتأثيرها على منح النادي للرخصة الاسيوية والتي يسمح من خلالها المشاركة بالدوري الممتاز، اضافة لضيق الوقت المتبقي لبداية الدوري.

من جانب اخر، اعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، أول أمس، تسمية مدرب جديد لحراس مرمى فريقها الكروي.وقال المتحدث باسم الادارة عبد الرحمن رشيد، ان «ادارة نادي الزوراء الرياضي قررت تسمية جليل زيدان، مدرباً لحراس المرمى في فريقنا الكروي».واضاف رشيد ان «القرار جاء في ضوء اعتذار عامر عبد الوهاب عن الاستمرار في منصب مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك لأسباب عائلية».

وكان فريق الزوراء قد اقام مؤخراً، معسكراً تدريبياً في المغرب، استعداداً لمنافسات الموسم الكروي المقبل 2019-2020.. وتعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء مع لاعب الطلبة السابق أحمد محمد، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مدير الفريق كريم رزاق، في تصريحات صحفية، إن الإدارة تعاقدت مع المدافع أحمد محمد،بطلب من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب حكيم شاكر.وأشار رزاق، إلى أن اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق اعتبارًا من أمس، ليندمج مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.وأوضح كريم، أن الإدارة أكملت تعاقداتها قبل انطلاق الموسم، حيث سبق وأن تعاقدت مع مدرب حراس المرمى جليل زيدان، ليكون الفريق على أتم الجاهزية لانطلاقة الدوري.

في حين، وصل إلى مدينة أنطاليا التركية، اللاعب عمار عبد الحسين، من أجل الانضمام إلى معسكر فريق النفط.. وقال مشرف الفريق، مشتاق كاظم، في تصريحات صحفية، إن اللاعب عمار عبد الحسين وصل إلى مدينة أنطاليا، من أجل اللحاق بمعسكر الفريق في تركيا تحضيرًا للموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب اجرى أول أمس، أول مران جماعي له مع الفريق، تحت إشراف المدرب يحيى علوان.وأوضح أن عمار عبد الحسين يعد مكسبًا حقيقيًا للفريق، ويمتلك خبرة كبيرة نظرًا لتجاربه مع المنتخبات العراقية والأندية الجماهيرية.

من جانبه، وصف مظفر جبار، مدرب الحدود، المعسكر التدريبي الذي أقيم في أربيل بأنه محطة مهمة في طريق التحضير للموسم الجديد.

وقال جبار، في تصريحات صحفية، «المعسكر كان ضروريا للفريق بعد مغادرة 12 لاعبا، ما أجبرنا على استقطابات جديدة، وبالتالي الفريق جديد، ويحتاج إلى عامل الانسجام من خلال التدريبات المكثفة وخوض أكبر عدد من المباريات التجريبية، وهذا ما سعينا له من خلال تواجدنا في أربيل».

وأضاف «المعسكر أظهر لنا الكثير من النقاط التي عملنا على معالجتها، وتمكنا من اختبار جميع لاعبينا، وأضفنا من خلاله لاعبين جديدين التحقا بنا في المعسكر وهما أحمد عبد الله وبارز سرتيب، ونأمل أن يكونا إضافة للفريق».وأشار المدرب إلى أن الفريق سيكمل تحضيراته لمباريات الدوري عند العودة للعاصمة بغداد، لافتا إلى أن قرعة الدوري وضعت الفريق في بداية المسابقة أمام الشرطة، الذي يشارك في البطولة العربية، ما يمنحه أفضلية في جاهزيته للمباريات.يشار إلى أن الحدود أنهى معسكره في أربيل بخسارة أمام نفط الوسط بهدفين من دون رد.

من جانب اخر، تعاقد نادي نفط الوسط، مع 3 لاعبين جدد، لينضموا إلى الفريق رسميًا استعدادًا للموسم المقبل.وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم «تعاقدنا مع محترفين على مستوى مميز، فبعد تجديد تعاقد المغربي زكريا إسماعيل تم ضم 3 لاعبين جدد هم العاجيين ديدر وزاكري والنيجيري عودة مارشا».وأضاف: «الإدارة لم تعلن عن تعاقداتها بوقت سابق وقدمت المحترفين باقة واحدة بعد إكمال جميع الأوراق الرسمية وانخراطهم بالتدريبات».

إلى ذلك، اعلنت ادارة نادي الميناء عن « تسلم قائمة التشكيلة النهائية للاعبي فريقها الكروي من قبل المدرب الروماني تيتا فاليريو «الذين سيمثلون الفريق خلال الموسم المقبل.وقال مشرف فريق كرة الميناء» جهاد الطاهر ان « القائمة تضم 28 لاعباً و من ضمنها اثنين من المحترفين و آخر محلي سيتم الكشف عن اسمائهم لاحقاً .

وبين الطاهر» شهدت القائمة تواجد كل من « ياسين كريم ، حسام مهدي ، حسنين محمد ، مجتبى محمد في حراسة المرمى «. اضافة الى اللاعبين « حسين فلاح ، علي قاسم ، عباس بديع ، أحمد خالد ، حمزة عدنان ، مجيد بوبكر ، سيف جاسم ، صادق سامي، أحمد فرحان ، حسام مالك ، حسين يونس، محمد عباس ، عمار عبد الحسين ، أحمد محسن ، عقيل مهدي ، كينيث ، محمد شوكان ، عباس ياس ، أحمد زامل، عمر عدنان ، فراس فنجان«