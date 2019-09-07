وفاء جذول: مبارزو الكراسي ماضون بثقة نحو طوكيو 2020

بغداد ـ فلاح الناصر:

قالت نائب رئيس اتحاد المبارزة على الكراسي في اللجنة البارالمبية، وفاء جذول، ان المنتخب الوطني بالللعبة ماض بثقة نحو قطع المزيد من بطاقات اللعب في بارالمبياد طوكيو 2020، مبينة ان التفوق رافق اللاعبان عمار هادي وزين العابدين غيلان، في حين ينتظر تألق اللاعبان علي سعدي مناحي وحيدر علي ناصر في المشاركات المقبلة من أجل ضمان اللعب فرديا وفرقيا في البارالمبياد.

واشارت جذول الى ان منتخب المبارزة يعسكر حاليا في بغداد تحضيرا للمشاركة في بطولة كوريا الدولية التي ستجرى للمدة من 16 ولغاية 26 من شهر أيلول الجاري وهي مؤهلة إلى البارالمبياد بحسب تنقطيها المهم الذي يضمن بطاقات اخرى للعراق بعد تفوق عمار هادي وكسبه ذهبي بطولة بولندا الاخيرة، وكذلك ضمان زين العابدين غيلان للتأهل إلى البارالمبياد بعد جمعه النقاط التي تؤهله للعبور نحو اليابان.

وذكرت ان وفد العراق في بطولة كوريا الدولية، يتألف من سعد محمد رئيسا ورحيم فالح مدربا و4 مبارزين هم “عمار هادي وزين العابدين غيلان وعلي سعدي مناحي وحيدر علي ناصر”.

وقالت ان العراق سيشارك ايضا في بطولة هولندا الدولية المقررة شهر تشرين الثاني المقبل، وهي ضمن أجندة البطولات التي تعد تأهيلية إلى البارالمبياد المقبل، مبينة ان العراق اشترك في العام الحالي 2019 في بطولات مؤهلة ابتداء من بطوولة جورجيا مرورا بأبو ظبي والبرازيل وبولندا، والبطولة المقبلة في كوريا ثم هولندا ليختتم المنهاج للعام الحالي، ثم تبدأ سلسلة مشاركات في مطلع العام المقبل لتصل إلى نحو 10 بطولات قبل اللعب في البارالمبياد المقبل الذي سيقام في طوكيو للمدة من 15 آب لغاية 6 أيلول 2020.

واوضحت ان اللاعب عمار هادي المصنف رقم 1 عالميا سبق له ان احرز فضة بارالمبياد ريودي جانيرو 2016، بعد المشاركة ممثلاً لمبارزة العراق على الكراسي مع زميله زين العابدين غيلان.

واشادت البطلة السابقة بالمبارزة على الكراسي، بجهود اللجنة البارالمبية وتواصلها الميداني ومتابعة تحضيرات المنتخبات التي تستعد لمشاركات خارجية، مؤكدة ان رئيس اللجنة البارالمبية الدكتوي عقيل حميد يتابع بجهود كبيرة مع رفاقه اعضاء المكتب التنفيذي آليات الاعداد والمواكبة المستمرة للاعبينا بهدف الحصول على افضبل النتائج وضمان ارفع درجات التنقيط وصولاً إلى المحفل الكبير في اليابان.