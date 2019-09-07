كومان يوضح سر اكتساح المانشافت ولوف يؤكد استحقاق الطواحين بالفوز

هولندا تثأر من ألمانيا برباعية صادمة في تصفيات يورو 2020

العواصم ـ وكالات:

رد منتخب هولندا الدين لنظيره الألماني، بإسقاطه في عقر داره (4-2)، على ملعب فولكسبارك، في تصفيات يورو 2020.

وجاءت أهداف هولندا عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه «هدف في مرماه»، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم، في الدقائق 59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي جنابري وتوني كروس «ركلة جزاء» لألمانيا، في الدقيقتين 9 و73.وبذلك، استطاع منتخب الطواحين الثأر من سقوطه أمام الألمان (2-3)، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.

وجاء الرد بطريقة أكثر قسوة، ليرفع الطواحين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المرتبة الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يسجل فيها منتخب هولندا في شباك ألمانيا، 4 أهداف خارج ملعبه.

كما أشارت الشبكة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها منتخب هولندا 4 أهداف في الشوط الثاني، منذ 2014، عندما هز شباك إسبانيا برباعية في النصف الثاني من اللقاء بكأس العالم بالبرازيل.أما شبكة «سكاي سبورتس» فأشارت إلى رقم سلبي آخر حققه المنتخب الألماني في المباراة.

فقد خاض منتخب ألمانيا 18 مباراة منذ بداية عام 2018، حقق الفوز في 7 فقط، وخسر في 7 مواجهات منها 3 بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول.وبهذا يكون منتخب ألمانيا قد خسر مباريات في تلك الفترة أكثر من أندورا (6 مباريات من 13)، ولوكسمبورج (6 مواجهات من 16).

وأعرب رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن سعادته بالفوز على ألمانيا 4 ـ 2 في المباراة التي جمعت بينهما في تصفيات يورو 2020 ، مؤكدا أن «فارق الأهداف كان سيصبح أكبر».

وقال كومان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء لقناة (إن أو إس) الهولندية: «حققنا الفوز لأننا قدمنا أمورا أكثر من تلك التي فعلتها ألمانيا كي تنتصر في المباراة».إلا أن المدرب الهولندي اعترف في الوقت ذاته أن المنتخب الألماني كان على وشك الابتعاد بالنتيجة حين كان متقدما بالهدف المبكر الذي سجله سيرجي جنابري، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وأوضح «سنحت لهم عدة فرص محققة في الشوط الأول كي تصبح النتيجة 2-0 ، لكن انتصر الفريق الذي كان يستحق الفوز أكثر. ارتكنت ألمانيا إلى الخلف منتظرة».

وبرغم أفضلية أصحاب الأرض في الشوط الأول، إلا أن كومان طلب من لاعبيه في الاستراحة التحلي بالهدوء، حيث كشف «الرسالة التي وجهتها لهم والتي قال فيها: ابقوا في اللقاء، ابنوا هجمات بهدوء ولا تتركوا مساحات في الخلف».

واعترف يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بأحقية هولندا في الفوز الذي تحقق على حساب المانشافت.. وأبرز موقع «سبورت1» تصريحات لوف عقب المباراة، حيث قال: «لعبنا اليوم بالإمكانيات المتاحة لنا، لكن هولندا كانت الطرف الأفضل طوال اللقاء، والهزيمة التي تعرضنا لها مستحقة بكل تأكيد».وأضاف «برغم تقدمنا بهدف طوال الشوط الأول، إلا أننا لم نشعر أبدًا بتحكمنا في المباراة، بعدما فقدنا الكثير من الكرات في الثلث الهجومي، مما أبعدنا عن مناطق الخطورة».

من جانبه، قال سيرجي جنابري عن الهدف الذي سجله «كان تحركًا ممتازًا من لوكاس كلوسترمان، والتمريرة جاءت في التوقيت المناسب، فنحن كنا نعرف أن هولندا تعاني من بعض المشكلات.

واكتسح المنتخب الكرواتي، مضيفه السلوفاكي (4-0) ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان (2-1).

سجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة (45)، وإيفان بريسيتش في الدقيقة (47)، وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة (72)، وديان لوفرين في الدقيقة (89).ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الويلزي على ضيفه أذربيجان (2-1)، وسجل هدفي ويلز بافلو باشاييف، لاعب إذربيجان، بالخطأ في مرماه(26)، وجاريث بيل في الدقيقة (84).

فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة (59).ورفع منتخب ويلز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.