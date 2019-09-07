سمولينغ: «أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا»

روما ـ وكالات:

قال المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ الآتي هذا الصيف من مانشستر يونايتد إلى نادي روما، إنه يرى نفسه في الدوري الإيطالي إلى ما بعد فترة إعارته التي تنتهي في 30 حزيران 2020.

وقال سمولينغ الذي فقد مركزه أساسياً في صفوف «الشياطين الحمر» بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع هاري ماغواير من ليستر سيتي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الجمعة «هذه الفرصة جاءتني وكنت مهتماً بها ومتطلعا للقدوم إلى هنا».

وأضاف «أن أحظى بهذه الفرصة في نادٍ كبير، وأن يكون النادي سعيداً وأنا سعيد، ربما يجعلني أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا (…) لطالما كان الدوري الإيطالي هدفا لي».

وكشف «في إنجلترا، لا نجد الكثير من اللاعبين الذي يدافعون عن ألوان أندية خارجية، لكنني كنت دائما أملك الرغبة في أن أخوض هذه التجربة وأن تسنح لي الفرصة لكي أذهب الى ناد كبير مع طموحات كبيرة. لم أعد لاعبا شابا في حاجة إلى إثبات نفسه، لكني أعشق التحديات».

وخاض سمولينغ البالغ من العمر 29 عاماً، 31 مباراة مع منتخب بلاده و323 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد حيث ساهم في إحراز الفريق لقب الدوري المحلي مرتين في صفوفه، قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وفقد روما ركيزة أساسية في الخط الخلفي بانتقال مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بـ 36 مليون يورو.