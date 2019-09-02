  • الإثنين , 2 سبتمبر 2019
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“دراجة السماء” تتحدى الأفعوانية في ملاهي اليابان

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الصباح الجديد – وكالات:
يستمتع كثير من الناس بركوب القطار الأفعواني السريع، لكن اليابان أرادت إيجاد فرصة لأولئك الذين ما يزالون يخشون ركوب القطار السريع من خلال ابتكار “دراجة السماء”.
وبينما لا يمكن لراكبي القطار الأفعواني السريع التحكم فيه، فإن دراجة السماء يمكن التحكم بسرعتها، لأنها ببساطة تعمل مثل الدراجة الهوائية من خلال الدواسات.
لكن دراجة السماء قد تكون مخيفة أكثر من القطار الأفعواني السريع، خاصة أنها لا تتمتع بمواصفات الأمان التي يتمتع بها الأخير، فضلا عن أن ارتفاعها يصل إلى أكثر من 15 مترا.
وتستغرق المسافة التي يمكن أن يقطعها مستعملو دراجة السماء الموجودة بمدينة أوكاياما في اليابان، ثلاثة دقائق في المتوسط، وبإمكانهم التمتع بالمناظر الخلابة أسفل منهم، حيث يقع متنزه ترفيهي.
ومن المحتمل أن تكون دراجة السماء أبطأ قطار أفعواني معلق في العالم، لأنها تسير مدعومة بدواسات يمكن التحكم بسرعتها. كما أن قطار دراجة السماء منبسط ولا توجد فيه أي منحدرات.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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