الحمية النباتية تقلل معدلات ذكاء الأجيال القادمة

الصباح الجديد – وكالات:

حذرت خبيرة التغذية الدكتورة إيما ديربيشاير من أن الوجبات الغذائية “النباتية” يمكن أن تعرض معدل الذكاء للأجيال القادمة للخطر.

وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير، إن تزايد أعدد الناس الذين يستعملون حمية غذائية “نباتية” تخاطر بنقص “الكولين”، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتواجد “الكولين” بحسب الخبيرة الغذائية، في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وهو مهم جدا خاصة بالنسبة للحوامل، اذ يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل.

وحذر الدكتورة ديربيشاير، من “النتائج غير المقصودة” المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان.

وقالت إن ” الدليل على أهمية “الكولين” يجعل من الضروري عدم تجاهله الآن، حيث يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ في الوقت الراهن الاتجاهات الغذائية تتجه نحو النظم الغذائية النباتية، ما يمكن أن يكون لها المزيد من التداعيـات علـى تنـاول “الكوليـن”.

وأضافت: نحن معرضون لخطر قلة الذكاء بالنسبة للأجيال القادمة، بسبب الوجبات الغذائية النباتية.

وأشارت إلى أن “الكولين” ينتجه الكبد أيضا، لكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان، وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.