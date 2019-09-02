“سقوط ملاك” يحتفظ بالصدارة في إيرادات السينما الأميركية

الصباح الجديد – وكالات:

احتفظ فيلم الإثارة والحركة “سقوط ملاك” (إينجيل هاز فولن) بالمركز الأول في إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 11.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة جيرارد بتلر، ومورغان فريمان، وجادا بينكيت سميث، ومن إخراج ريك رومان وو.

كما احتفظ الفيلم الكوميدي “أولاد طيبون” (غود بويز) بالمركز المركز الثاني مسجلا 9.2 مليون دولار. الفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي، وكيث وليامز، وبرادي نون، ومولي غوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة “الأسد الملك 2019” (لايون كينغ 2019) من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 6.7مليون دولار.

واحتفظ فيلم الحركة “هوبس أند شاو” بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

وتراجع الفيلم الدرامي “الفائز” (أوفركمر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 5.7 مليون دولار.