نائب عن سائرون: ملفات استجواب الوزراء جاهزة والبرلمان من يحدد مصائرهم

بغداد- الصباح الجديد :

كشف النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي امس الاثنين، عن استكمال ملفات استجواب بعض الوزراء داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرا الى ان مجلس النواب سيكون الفيصل في اقالة الوزراء او عدمها، وفقا لاجوبتهم.

وقال الازيرجاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجوابات لبعض الوزراء خاصة ان بعضهم اكتملت الملفات التي سيتم على ضوئها تنفيذ عملية الاستجواب”، مبينا أنه “لايمكن ولن تتمكن اي كتلة من حماية اي وزير تابع لها في حال كانت الملفات تحتوي على الادلـة الدامغـة التـي تديـن ذلـك الوزيـر او تثبـت تقصيره”.

وأضاف، أن “كل الاحزاب تسعى اليوم للظهور بالوجه الحسن من خلال مطالبتها بالخدمات ومحاسبتها للمقصرين والقضاء على الفساد، حيث لا يمكن ومن غير المعقول ان تقف الكتل الداعمة للوزراء ضد عملية الاستجواب”.

واكد الازيرجاوي، أن “الملفات التي تم تحضيرها على بعض الوزراء ستكون رهينة مجلس النواب، حيث سيتم بموجبها ابداء القناعة من عدمها على اجوبة الوزراء كما ان البرلمان سيكون الفيصل في اقالة الوزراء من دونها”.