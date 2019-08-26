  • الثلاثاء , 27 أغسطس 2019
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انتخاب العراق منسقاً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في جنيف

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انتخبت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ العراق منسقاً للمجموعة بدءا من تاريخ 5/8/2019، خلفاً لباكستان المنسق السابق للمجموعة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن انتخاب العراق منسقاً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ يُعد انجازاً مهماً وتقديراً لجهود العراق داخل الاونكتاد واعترافاً بعودته الى موقعه في مصاف الدول ذات التأثير في المنظمات الدولية، خاصة في ظل بدء التحضيرات لمؤتمر الاونكتاد المقبل والذي يقام كل اربع سنوات والمقرر عقده في تشرين الأول 2020 في بربادوس وهي عملية يضطلع فيها منسقو المجموعات المختلفة ومن ضمنهم العراق بدور مهم جداً.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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