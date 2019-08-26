انتخاب العراق منسقاً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في جنيف

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتخبت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ العراق منسقاً للمجموعة بدءا من تاريخ 5/8/2019، خلفاً لباكستان المنسق السابق للمجموعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن انتخاب العراق منسقاً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ يُعد انجازاً مهماً وتقديراً لجهود العراق داخل الاونكتاد واعترافاً بعودته الى موقعه في مصاف الدول ذات التأثير في المنظمات الدولية، خاصة في ظل بدء التحضيرات لمؤتمر الاونكتاد المقبل والذي يقام كل اربع سنوات والمقرر عقده في تشرين الأول 2020 في بربادوس وهي عملية يضطلع فيها منسقو المجموعات المختلفة ومن ضمنهم العراق بدور مهم جداً.