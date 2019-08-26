الامم المتحدة تطالب العراق باشراك المرأة في العملية السياسية وصنع القرار

بغداد – الصباح الجديد:

طالبت نائبة الممثل العام للامم المتحدة في العراق اليس والبول، الاثنين، الحكومة العراقية بزيادة دور المرأة في العملية السياسة والمشاركة في صنع القرار .

وذكر بيان لبعثة للامم المتحدة في العراق تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن ” العراق في هذه اللحظة الحرجة من تطوره بعد انتهاء الصراع ، لا يستطيع ببساطة أن يتجاهل طاقة وخبرة نصف سكانه”.

ودعت والبول النساء العراقيات إلى “اغتنام هذه الفرصة الفريدة للتعلم من بعضهن البعض في مواجهة التحديات والصعوبات التي لا تزال تعيق تقدم المرأة وحقوقها في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ، لا يزال يمثل أولوية رئيسية لقيادة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وحثت السلطات العراقية على متابعة خطة عمل وطنية لتمكين التمثيل الفعلي للمرأة في السياسة وعمليات صنع القرار في العراق”.

واوضح البيان أن “منتدى بغداد الاقليمي والذي سينعقد يومي 26 و 27 من شهر آب وبمشاركة العراق والجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس واليمن بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق و هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، الرابطة النسائية الدولية للسلام ، والسفارة الهولندية، سيناقش دور وإنجازات الآليات الإقليمية في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ، والحد من العنف ضد المرأة وتمكين المرأة في السياسة”.