الزوراء يلاقي الكهرباء في نهائي كأس العراق .. غداً

إلزام الإداريين والمدربين واللاعبين لتوقيع عقودهم في اتحاد الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلتقي في الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 26 تموز الجاري في ملعب الشعب الدولي فريقا الزوراؤ والكهرباء في مباراة نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، وبلغ الفريقان النهائي بعد فوز الزوراء على غريمه الجوية باربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي، في حين تأهل فريق الكهرباء على حساب فريق الطلبة بثلاثية بيضاء.

ويقود فريق الزوراء المدرب حكيم شاكر، اما الكهرباء بقيادة المدرب عباس عطية الذي تم تجديد تعاقده لموسم اخر بعد النتائج الإيجابية التي تحققت لفريقه في مباريات دوري الكرة الممتاز، إلى جانب تأهله لمباراة نهائي بطولة كأس العراق للمرة الاولى في تاريخ النادي.

من جانبه، كشف نادي الزوراء، موقف مدافعه عباس قاسم من المشاركة امام الكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم.. وتلقى قاسم البطاقة الحمراء في مباراة النوارس امام اربيل، بالجولة الاخيرة من الدوري الممتاز، اول أمس.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد ان «مباراة الدوري ليس لها اي علاقة ببطولة الكاس وبالتالي فإن طرد اللاعب عباس قاسم لن يؤثر على مشاركته امام الكهرباء».وفيما يخص التعاقدات واللاعبين المغادرين، اكد رشيد ان «كل الاخبار المنتشره غير صحيحة ولاتوجد اي اضافات او مغادرة قبل نهائي الكاس».

وفي ترتيب الفريقين بلائحة الدوري، يقف الزوراء ثالثا وله 65 نقطة، فيما يحتل الكهرباء الترتيب العاشر برصيد 48 نقطة.. وفي مواجهتا الفريقين في الدوري، بالمرحلة الاولى فاز الزوراء بهدف علاء عباس ، وفي المرحلة الثانية تمكن الكهرباء من الفوز بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما علاء محيسن وسجاد رعد.

من جانب اخر، ألزمت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الأندية الرياضية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقر الاتحاد لتوقيع عقودهم.. وذكر بيان للاتحاد ان «جميع الاندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، يجب ان تلتزم بالتعليمات بالنسبة لعقود المدربين واللاعبين والإداريين الذين يرومون التوقيع في الاندية، وعليهم الحضور الى مقر اتحاد الكرة، وخلاف ذلك ستضطر اللجنة لعدم التصدّيق على عقودهم».

وقال مدير لجنة المسابقات، شهاب احمد ان «قرارنا هذا من اجل الامور التنظيمية لمسابقة الدوري للموسم المقبل ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد ان حدثت الكثير من الإشكاليات في عقود اللاعبين بالموسم الماضية، وبالتالي هذه الطريقة ستضمن حقوق الجميع من المدربين واللاعبين والإداريين»