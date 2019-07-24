إنجاز ثالث لمواهب الكرة

فرضت مواهب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم جدارتها في بطولة الاكاديميات التي اقيمت في اذربيجان لتحرز الكأس وتعود إلى احضان الوطن مزهوة بنصر تحقق على يد المدربين حسين كمال ومحمد عبد السادة ورئيس الوفد الكابتن بسام رؤوف مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة.

ان مجرد مشاركة المواهب في بطولة دولية باذربيجان، فانها تسهم في منح اللاعبين الصغار دافعاً كبيراً للمضي في مسيرة العطاء ضمن فرق المركز الوطني للموهوبين وصولاً إلى الفوز بدعوة اللعب للمنتخبات الوطنية الخاصة بالفئات العمرية صعودا.

المواهب التي شاركت في البطولة، فئة 2007/2008 ، تفوقت فرقيا وفازت في المباراة النهائية على حساب أكاديمية اسكندر كابادوف بثلاثية بيضاء، نجحت ايضا في كسب ألقاب اخرى على الصعيد الشخصي، كالفوز بجائزة الهداف للاعب علي محمد عبود، وافضل لاعب محمد صفاء وحصد كاس أفضل حارس مرمى في البطولة ليث حسين علي.

الإنجاز في باكو، الذي تحقق باقدام الموهوبين، بعد هو الثالث للمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، اذ سبق في العام 2013 ان نال فريق المركز لمواليد 2001/2002 كاس بطولة قبرص الدولية، وفي العام الماضي 2018، تمكن الموهوبون من الفوز بكأس اكاديميات العرب التي ضيفتها دولة قطر لمواليد 2004 و2005 و2006. النجاح الذي حصدته مواهب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في البطولات، فتح الأبواب امام الموهوبين، وفرض اللاعبون حضورهم في تشكيلة العديد من المنتخبات المتخصصة في الفئات العمرية التي مثلت العراق في المحافل الخارجية منها بطولة الرؤية الآسيوية، ومنتخبات الأشبال والناشئين في بطولات العرب وغربي آسيا وتصفيات ونهائيات القارة. نامل ان يتضاعف الأهتمام بفرق الموهوبين، التي تعد ارضا خصبة لانتاج الكفاءات الكروية التي ترفد المنتخبات والأندية لأنها مبنية على أسس صحيحة وباشراف ملاكات تدريبية لها ثقلها في الميدان.

فلاح الناصر