مواهب الطائرة يفوزون على نادي امانة بغداد النسوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

فاز فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة على فريق امانة بغداد النسوي بثلاثة اشواط من دون مقابل في المباراة التجريبية التي اقيمت بينهما امس في قاعة المركز الوطني بالكرة الطائرة في المدينة الشبابية.

وقال مدير المركز الوطني بالكرة الطائرة، علاء شاكر، ان المباراة التجريبية هي الاولى بين فريق المركز الوطني لمواليد 2005/2008، والضيوف، وذلك بعد الاتفاق مع الملاك التدريبي لفريق امانة بغداد للنساء باللعبة ان يقوم باجراء مباراة تجريبية امام الموهوبين كل يوم جمعة، مبينا ان المباريات تسهم في الارتقاء بالامكانات الفنية للاعبين الواعدين سيما الفئة المشا إليها التي يشرف على اعدادها وتدريبها الدكتور علاء عبد الرضا.

واضاف: تم الاتفاق مع فريق منتدى الحي في محافظة واسط على اجراء مباريات ودية امام فرق الموهوبين في المدينة الشبابية ببغداد لتعزيز الجانب الفني للاعبي المركز الوطني وكسب الاحتكاك والفائدة الفنية من اللقاءات التجريبية.

من جانبه، قال، مناف خليل، مدرب فريق ناي امانة بغداد للنساء بالكرة الطائرة، انه يشكر المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية على تضييف فريقه في مباراة ودية، منوها، إلى ان المباراة تعد الاولى في اطار سلسلة لقاءات ودية يقيمها فريقه استعداداً للمشاركة في دوري النساء المقرر ان ينطلق منتصف شهر آب المقبل، مشيرا إلى ان فريق احرز في احر نسخة لبطولة دوري النساء المرتبة الثانية بعد فريقي قرقوش المتوج باللقب عام 2017، مبينا ان فريقه يضم 15 لاعبة اغلبهن من الوجوه الجديدة.

وقال ان تدريبات فريقه تجرى في قاعة النادي الأرمني بانتظار اكتمال قاعة اللعبة في النادي، مثمنا دور مساعده رعد كاظم ومشرف الفريق عضو الهيئة الإدارية، عادل جبار، مشيرا إلى ان مسيرته مع الفريق تعود لعام 2014 حيث كان مدربا مساعداً لسمير وعد الله، قبل ان يتسنم المهمة كمدرب اول في العام 2017.