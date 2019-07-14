مهرجان الوفاء للراحل ناصر حسين

مبادرة إيجابية تلك التي اقدم عليها اعضاء رابطة ملتقى الشهيد داود سليمان المندلاوي ورياضيي منطقة بغداد الجديدة عندما نظموا كرنفال الوفاء الثاني استذكاراً للمدرب الراحل الدكتور ناصر حسين، مساء الجمعة في ملعب وليد ناعم بحضور حشد من الجمهور والمدربين، إلى جانب اسرة الراحل.

لمسة الوفاء التي يحرص الملتقى عليها، ويعمل جاهدأً نخبة من الرياضيين المعروفين في منطقة بغداد الجديدة، على اتمامها بالنحو الامثل، تعد عنواناً ناصعاً تضيف للمتقى ورجالاته الكثير، فالوفاء ورد الدين لزميلهم الراحل، انما هو منطلق من الاخلاق التي يحملونها، وفي هذه المناسبة نرفع القبعة لمن حضر ولبى الدعوة واشترك في مهرجان الوفاء الذي تضمن قراءة سورة الفاتحة على روح المدرب الراحل وشهداء العراق وعزف النشيد الوطني وكلمات بالمناسبة مع تقديم استعراض لفرق الموهوبين بالتايكواندو ومدرسة كروية تعنى بتاهيل الصغار مع اقامة مباراة بين نجوم بغداد الجديدة وفريق نجوم بغداد، المباراة برغم كونها ودية استعراضية، لكنها كانت فرصة للقاء وشهدت المباراة تقديم لمحات فنية كبيرة للنجوم الذين اشتركوا فيها وفي مقدمتهم النجم مهدي كريم، احد فرسان أمم آسيا 2007 ، وزميله فريد مجيد ومخلد علي وعدنان عبد الله واخرين ممن قدموا خدمات كبيرة خلال مسيرتهم في الملاعب الخضراء.

استذكار المدرب الراحل، الدكتور ناصر حسين، يؤكد أن هنالك ممن يعمل بضميره، ورد الوفاء واستذكار ممن غادروا الدنيا، يبقى دين في اعناق اهل الرياضة وكرة القدم الأصلاء، فناصر قدم الكثير ونال الشهرة وبعد اعتزاله عمل في نادي النفط مدربا لفرق الفئات العمرية، ومع ذلك، حرص على اكمال دراسته العليا بنيله شهادة الدكتوراه.

شكراً.. للملتقى الذي يضم نخبة تعمل باخلاص، وشكرا لرياضيي بغداد الجديدة على حسن الحفاوة بالحضور والمشاركين، إلى مهرجانات اخرى تمنحنا الأمل في ظل وجود نخب رياضية حريصة على العطاء الثر.

فلاح الناصر