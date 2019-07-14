أرقام قياسية رسمت تتويج البرازيل بكوبا أميركا

2019 تتجاوز نسخة تشيلي جماهيريًا

العواصم ـ وكالات:

كشفت الإحصاءات النهائية لكوبا أمريكا 2019، التي نشرها الجمعة اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية «كونميبول»، عن هيمنة البرازيل على نسبة الاستحواذ على الكرة والتمريرات الصحيحة وألمع اللاعبين، وهو ما أدى لفوزها باللقب القاري.وسجلت البرازيل إجمالًا طوال البطولة 13 هدفًا، مقابل 7 لبيرو والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي، بينما استقبلت شباك (السيليساو) هدفًا وحيدًا.

كما بلغت نسبة استحواذ المنتخب البرازيلي 88.2%، فضلا عن أعلى معدل تمريرات صحيحة بـ64.5%، وأكبر عدد من التمريرات (ثلاثة آلاف و360 تمريرة)، وأكبر عدد من التمريرات داخل نصف ملعب المنافس (ألف و855 تمريرة(.وورد في بيان الاتحاد القاري أن «البرازيل هي أول منتخب يتلقى الهدف الأول في شباكه خلال مباراة النهائي فقط من كوبا أميركا».

ومن حيث اللاعبين الأكثر تألقًا، استحوذت البرازيل على نصيب الأسد أيضا حيث إن هداف البطولة هو إيفرتون بثلاثة أهداف، وأفضل صانع أهداف كان مواطنه روبرتو فيرمينو مناصفة مع التشيلي تشارلس أرانجيث (بثلاثة تمريرات حاسمة لكل منهما).

بالمثل، كان فيرمينو هو اللاعب الأكثر مشاركة في صناعة وإحراز الأهداف، في حين كان زميله فيليبي كوتينيو هو الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين بواقع 21 محاولة.كذلك جاء البرازيلي أليسون كأفضل حارس مرمى.

إلى ذلك، تخطى متوسط حضور المشاهدين لكل مباراة، في بطولة كوبا أميركا 2019، نسبة 37.4% التي سجلت في نسخة 2015 بتشيلي، ولكنها أدنى كثيرا من نظيرتها في نسخة 2016 بالولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كوبا أميركا، جذبت بطولة البرازيل في المجمل 900 ألف و925 متفرجا للملاعب في 26 مباراة، بمتوسط بلغ 34 ألفا و651 متفرجا لكل مواجهة.وتتخطى هذه الأرقام بشكل ملحوظ مثيلتها لكوبا أمريكا 2015 في تشيلي، حين بلغ متوسط المشاهدين 25 ألفا و223 شخصا لكل مباراة، في 26 مواجهة.

إلا أنها تقل عن تلك المسجلة في كوبا أمريكا المئوية، التي نظمتها الولايات المتحدة في 2016، وحظيت بمشاركة منتخبات أميركا الجنوبية وأبرز منتخبات وسط وشمال أميركا.

وحظيت تلك النسخة بـ32 مباراة نظرا لزيادة عدد المنافسين، وجذبت 1.5 مليون متفرج، بمتوسط نحو 46 ألف مشاهد لكل مباراة.

وسجلت مباراة نهائي كوبا أميركا 2019، التي فازت فيها البرازيل 3-1 على بيرو، أعلى نسبة مشاهدة بحضور 69 ألفا و981 متفرجا، مقابل 46 ألف مشاهد في نهائي نسخة تشيلي، و83 ألفا و263 مشاهدا في مواجهة المكسيك وجامايكا، التي كانت الأعلى مشاهدة في البطولة القارية المئوية.