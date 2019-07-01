«الاقاليم والمحافظات» تختتم دورة أمن وسلامة الملاعب

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

اختتمت على قاعة المحاضرات بالمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم ضمن مجمع ملعب الشعب الدولي التابعين لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، الدورة التدريبية التي تقيمها الدائرة/ قسم المنشآت الرياضية وإشراف قسم شؤون المحافظات / شعبة التدريب والتطوير ، وبمشاركة نحو ٤٠متدرباً من افراد قوة امن وسلامة الملاعب وموظفي الدائرة.

اليوم الختامي للدورة شهد إجراء الاختبار التحريري للمشاركين وقد جاء على دفعتين الاولى اختبار افراد قوة حماية امن وسلامة الملاعب كونهم المعنيين مباشرة بموضوع الدورة، ومن ثم توزيع شهادات المشاركة عليهم من قبل مسؤول شعبة امن وسلامة الملاعب علاء عبد خلف ، تلاه إجراء الاختبار التحريري للمتدربين من موظفي الدائرة من قسم المنشآت ومسؤولي ادارة ملاعب الغزالية وال٥٠٠٠، واعقب ذلك ايضا توزيع شهادات المشاركة عليهم.