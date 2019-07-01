حسين الذكر يصدر مؤلفه السابع ويعد لمنجز عن مونديال 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر زميلنا الصحفي، حسين الذكر، مؤلفه السابع ” قبس في مدن عاهرة”، واقيم حفل توقيع الكتاب في قاعة “قهوة وكتاب” بحضور نخبة من العاملية في الوسط الرياضي من ممثلي الحكومة والإداريين والخبراء والمدربين والفنانين والإعلاميين، حيث شهدت الجلسة التي قدمها الفنان فارس طعمة التميمي، والدكتور عبد الباسط سلمان، استعراضاً لصفحات الكتاب من قبل المؤلف، ثم مداخلات وكلمات للعديد من الحضور، ليتم بعدها توزيع نسخ من الكتاب بين الحاضرين الذين اشادوا بما تطرق إليه الكاتب في سلسلة مقالات هادفة تحاكي الواقع العراقي، برغم ان المؤلف يعرف بأنه احد الصحفيين الرياضيين.

الذكر، الصحفي المعروف بحضوره في الميدان الرياضي، كاتباً وإعلاميا في صحف وقنوات تلفازية، كتب في السياسة ومنجزه الحالي هو السادس بعد “قطرات على طريق ثقافي، أغاريد صارخة، تورات العراقيين، دماء على رصيف ثقافي، تراتيل على هامش الذاكرة، فضائح الديموقراطية”.

واشار في حديثه على هامش توقيع الكتاب، لـ “الصباح الجديد” بالقول: اشكر جميع من لبى الدعوة لحضور توقيع مؤلفي السابع، واتمنى ان يكون الكتاب الجديد اضافة إلى المكتبة الزاخرة بمؤلفات الكتاب في شتى تنوعات وجهاتهم وافكارهم.

واضاف: في المدة المقبلة هنالك ثلاثة إصدارات جديدة، في حين على الجانب الرياضي، اتطلع إلى اكمال كتاباً هو الأول في الميدان الرياضي يتحدث عن مونديال كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

الجدير بالذكر ان الزميل حسين الذكر، مواليد 1965، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والعرب والاتحاد العراقي والعربي والدولي للصحافة الرياضية، حاصل على بكلوريوس كلية الإدارة والاقتصاد 1992، وبكلوريوس كلية الإعلام/ جامعة بغداد 2010 ، وشهادة الماجسيتر من معهد التاريخ العربي عام 2012.