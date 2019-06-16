«الشباب والرياضة» تفتتح ملعب العزيزية

إعلام الشباب والرياضة

أدخلت وزارة الشباب والرياضة الفرحة والسعادة على اهالي قضاء العزيزية بافتتاحها ملعبهم الجديد، عصر أول أمس، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ومحافظ واسط الدكتور محمد المياحي ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية اياد بنيان وعددٍ من المسؤولين والشخصيات وشيوخ العشائر ووجهاء القضاء وجمهور رياضي استمتع على مدى اكثر من ساعتين بـ فقرات الاحتفالية المتنوعة.

وشهد حفل الافتتاح كلمة للشركة المنفذة للمشروع، واستعراضا لفرق نادي العزيزية وفعاليات للمدارس الكروية (النوارس والمجد والوحدة والفرسان) وعروضا لفريق التايكواندو وسباقات لالعاب القوى للرجال والنساء في فعاليتي ركض 100 متر و200 متر بقيادة البطل عدنان اطعيس، وتوزيع هدايا لعوائل شهداء رياضيي العزيزية، وتبادل الدروع.

وكان مسك ختام الاحتفالية اقامة مباراة جمعت منتخب نجوم العراق السابقين ومنتخب نجوم محافظة واسط السابقين بقيادة الطاقم التحكيمي المؤلف من عليوي حمزة وعمر محمد ومصطفى جبار وسليم حاجم.

ويضم مشروع ملعب العزيزية الذي يقع على مساحة 1300 متر مربع، ملعبا يتسع لـ 5000 متفرج، مغطى بالثيل الاصطناعي فضلا عن مضمار لالعاب القوى، وغرف تبديل ملابس عـدد 2، وقاعة مؤثثة وغرفـة للمـلاك التدريبـي.