الخدمات النيابية تدعو الى خطط ملائمة لمواجهة تداعيات التوتر في الخليج

قررت استضافة وزراء النفط والنقل والتجارة لبحث أزمة المنطقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب امس السبت، استضافة 3 وزراء ورئيس هيئة المنافذ لبحث تداعيات أزمة المنطقة على الموانئ البحرية.

وقال عضو اللجنة، النائب برهان المعموري، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الاستضافة ستشهد مناقشة وضع الموانئ البحرية وعمل المنافذ الحدودية في ظل تداعيات الأزمة التي تشهدها المنطقة”، مبيناً ان “اللجنة تتباحث الآن في عدد من المواضيع المهمة والتي تدخل في صلب تطوير الواقع الاقتصادي للبلاد”.

وأوضح، أن “اللجنة تناقش الآن تداعيات الازمة التي تشهدها المنطقة نتيجة التصعيد المستمر بين إيران وإمريكا وانعكاسها على سير العمل في الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية العراقية”.

وأضاف المعموري، أن “لجنة الخدمات قررت استضافة وزراء النقل والنفط والتجارة وهيأة المنافذ الحدودية لوضع الخطط الملائمة لمواجهة أي طارئ يحدث”.