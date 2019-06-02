العمل النيابية تتعهد متابعة قضية راتب ايار مع هيئة التقاعد للوقوف على الحقيقة

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل جابر امس الأحد، أن مجلس النواب سيتابع مع هيئة التقاعد الوطنية راتب شهر ايار الماضي للوقوف على حقيقة عدم صرفه، مشيرا إلى أن مجموعة من النواب سيقومون بزيادة الهيئة لمتابعة الأمر.

وقال جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “التوضيح الذي اصدرته هيئة التقاعد العامة بشأن منح المتقاعدين المدنيين راتبا واحدا قد اثار الكثير من الشكوك لدى المتقاعدين المدنيين حيث انهم يعتقدون بأنهم يستحقون راتبين لهذه الدفعة وليس راتبا واحدا”.

واضاف ان “مجموعة من النواب سيقومون بزيارة الى هيئة التقاعد العامة للاطلاع بشكل مفصل عن حقيقة ذلك”، مشيرا إلى أن “المجموعة ستفاتح اللجنة المالية بهذا الشان قبيل التوجه الى هيئة التقاعد العامة”.



وكان النائب عن تحالف البناء حسين العقابي أكد في تصريح سابق أن المتقاعدين سيحصلون على راتبهم التقاعدي المتبقي بذمة الحكومة، لافتاً الى ان الدولة لايمكنها ان تضيع حقوق الموظفين والمتقاعدين.

يذكر ان المتقاعدين المدنيين فوجئوا بصرف راتب واحد هو الخاص بحزيران وحجب راتب شهر أيار، واتهموا هيئة التقاعد بسرقته، الا ان الهيئة ادعت انها كانت تصرف راتب شهر مقدما وهذا ما اثار شكوك المواطنين.



