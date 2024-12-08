الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الضروريين من سوريا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا إجلاء موظفيه غير الضروريين في سوريا.

وقال آدم عبد المولى المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق في برقية وصلت لوسائل الاعلام امس السبت إن “الأمم المتحدة قررت أن تجلي الموظفين غير الضروريين فقط وأنها مصممة على البقاء في سوريا وتقديم كافة خدماتها للشعب السوري في هذا الظرف العصيب”.

ويأتي قرار الأمم المتحدة بعد إعلان عدد من الدول بينها روسيا والصين إجلاء رعاياها من سوريا بسبب تصاعد العمليات العسكرية وتقدم الفصائل السورية المسلحة وسيطرتها على عدد من المحافظات وعزمهم التقدم إلى العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 370 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ تجدد الاشتباكات في سوريا أواخر الشهر الماضي.