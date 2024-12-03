الحوثيون: استهدفنا مدمرة وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي في عملية عسكرية نوعية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” تدمير صواريخ ومسيرات حوثية في خليج عدن.

تفصيلا، أفادت “قناة المسيرة” التابعة للحوثيين، نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قوله “إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي”، حيث أشار إلى أن هذه السفن هي “ستينا إمبيكابل”، و”مايرسك ساراتوغا”، و”ليبرتي غريس”، ولكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.

وأوضح سريع أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد سريع على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وقال: “سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية”، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، مؤكدين أنه أصاب “هدفا حيويا” في منطقة يافا. ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اعترض ودمر الصاروخ الذي أُطلق من شمال اليمن، امس الاول الأحد.

من جانبها، أعلنت سنتكوم “أن المدمرتين التابعتين للبحرية الأميركية “يو إس إس ستوكديل” و”يو إس إس أوكين” نجحتا في إحباط مجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر”.