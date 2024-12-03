ماسك يعلق على قرار الرئيس الأمريكي العفو عن نجله هانتر

الصباح الجديد ــ وكالات:

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر منصة X قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر في التهم الموجهة إليه.

وكتب ماسك في منشوره تعليقا على قرار العفو عن هانتر بايدن قائلا: “لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد”.

وجاء تعليق ماسك تعقيبا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ماركوس الذي قال في منشور عبر منصة X: “لن أقول إنني متفاجئ أو غاضب من قرار الرئيس بايدن بالعفو عن ابنه، رغم أنه صرح بأنه لن يفعل ذلك، لكن الادعاء بأن هانتر كان ضحية لما يسمى “حروب قانونية” كسبب للعفو هو أمر يتجاوز حد السخرية”.

في وقت سابق، ذكرت شبكة “إن بي سي” أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.