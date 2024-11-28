وزارة الشباب والرياضة لديها خطة للتوعية والوقاية من هذه الآفة الخطيرة

إعلام الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع: أن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالجوانب التوعوية والوقائية للحد من ملف مكافحة المخدرات. وبين السيد الوزير خلال استضافته والملاك المتقدم، من قبل لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب الدكتور عدنان برهان الجحيشي وأعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب، أن ملف مكافحة المخدرات من أولويات وزارة الشباب والرياضة، لما فيه من خطورة كبيرة على كافة فئات المجتمع بصورة عامة وفئة الشباب بصورة خاصة.

وأجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، بشأن إجراءات وزارة الشباب والرياضة في الوقاية من ظاهرة المخدرات فكرياً واجتماعياً وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والبدنية والمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الفعاليات الرياضية.

إلى ذلك، وبرعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، وبمناسبة الحملة الدولية 16 للحد من العنف ضد المرأة، نظم قسم شؤون المرأة العراقية في وزارة الشباب والرياضة، ندوة عامة عن أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية محور التمكين السياسي، واستضافت الندوة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومجلس الخدمة الاتحادي النيابية النائب ليلى مهدي التميمي ، بحضور مدير عام الدائرة الإدارية السيد طالب جابر الموسوي وعدد من السادة المعاونين لبقية الدوائر، فضلاً عن التمثيل النسوي لعدد من الدوائر ومنظمات المجتمع المدني.

قدمت لأعمال الندوة وادارتها مدير قسم شؤون المرأة الدكتورة فاطمة الزهراء نفعت، بالأشارة إلى جملة من المتغيرات التي فرضت نفسها على الساحة مؤخراً وتستوجب ان تكون هناك أساليب حديثة توعوية لوقف العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.وعبرت المحاضرة في الندوة النائب ليلى التميمي عن ثقتها بقدرات المرأة العراقية، وتميزها وإبداعها الذي يمكنها من تصدر المشهد، وأخذ زمام المبادرة في الاقتصاد والصحة والعلوم والقطاع الخاص، وبما يمكنها من أن تكون قدوة مهمة للجميع.وشهدت الندوة العديد من المداخلات حول المحاور المعتمدة والإجابة عليها تفصيلاً.

في حين أقام قسم الأنشطة الرياضية في دائرة التربية البدنية والرياضة، محاضرة توعوية بعنوان (هوس النحافة مالها وما عليها)، بحضور المدير العام للدائرة الدكتور موفق عبد الوهاب، وأدارها مدير القسم الدكتور نجم عبد مطشر، وذلك على قاعة الدائرة واستهدفت موظفات الوزارة.

وتضمنت المحاضرة محورين، شمل الأول الغذاء ومكوناته قدمها المختص من دائرة الطب الرياضي أحمد عبد خماط، الذي تناول أيضاً موضوع المواد المنحفة ومخاطرها على صحة الفرد.الشق الثاني من المحاضرة شمل النظام الرياضي للمرأة، استعرضت فيه المدربة هيام إبراهيم نعمة، التمارين الرياضية الملائمة للمرأة وأهميتها في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية لها.وتم في النهاية فتح مجال للحوار والنقاش بشأن موضوع المحاضرة تم الإجابة عنها بالتفصيلات.

كما أقامت وزارة الشباب والرياضة ورشة (مفهوم الإتصال الحكومي)، بالتعاون مع فريق المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، متمثلة بالسيد ميثم سعدون راضي، والسيد مصطفى غسان عبد الرزاق، وبحضور المدير العام لدائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب.

تناولت محاضرة اليوم الأول: تعريف الإتصال الحكومي بالإشارة إلى أنه عملية تفاعلية ذو اتجاهين، يتم فيهما تبادل الأدوار والأفكار والمعلومات ما بين المرسل أو مصدر الرسالة وما بين المستقبل والجمهور، وهي أشبه بعملية إتصال دائري تتم عبر العناصر الرئيسة للعملية الإتصالية.وأشار المحاضرون إلى أهمية دور الإتصال الحكومي وكيفية تشكيل مكاتبه والخارطة التي يرسمها في متابعة الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية توحيد الخطاب الإعلامي.

وفي سياق اخر، نظمت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية/ قسم إعداد القيادات الشبابية، بالتعاون مع كلية التربية/ قسم التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية، ندوةً علميةً بعنوان (ظاهرة عزوف الشباب عن المطالعة)، وذلك بمشاركة عدد من طلاب الجامعة.

قدّمت الندوة الدكتورة نسرين سمير، مديرة قسم إعداد القيادات الشبابية، إذ تناولت في محاضرتها ثلاثة محاور رئيسة، استهلت المحور الأول بالحديث عن فوائد القراءة للشباب وأهميتها في تعزيز معارفهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، وناقشت في المحور الثاني أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب عن المطالعة، بينما ركز المحور الثالث على الحلول والتوصيات لمعالجة هذه الظاهرة وتشجيع الشباب على القراءة.وتأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب، وتحفيزهم على تبني القراءة كأسلوب حياة.

وفي جانب اخر، اجرى فريق وزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار لشؤون الشباب الدكتور علي فاضل محسن الدفاعي، جولة ميدانية مع وفد دائرة التنسيق والمتابعة، في محافظة النجف الأشرف، لتقييم مدراء المديريات / مدير مديرية شباب ورياضة النجف، إلى جانب الإطلاع على واقع حال المنتديات.

كما بحث الدفاعي في لقاء جمعه مع محافظ النجف الأشرف، الواقع الشبابي في المحافظة وآلية دعم وتمكين الشباب.