افتتاح ثلاثة مصانع جديدة وارتفاع تدريجي في تغطية الأدوية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير الصحة عن دخول 13 مستشفى إلى الخدمة خلال العام الحالي 2024، فيما أشار إلى افتتاح ثلاثة مصانع جديدة لإنتاج مختلف الأدوية.

وقال الحسناوي : إن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي نعمل حالياً على إكمالها، حيث يتم تنفيذ بعضها عبر وزارة الصحة، وبعضها الآخر من خلال تنمية الأقاليم، بينما يتولى صندوق الإعمار تنفيذ جزء منها”، مؤكداً أن “العمل مستمر، وأن نسبة الإنجاز مقارنةً بالتمويل تعتبر جيدة”.

وأضاف، أن “عدداً من المستشفيات سيدخل إلى الخدمة مع بداية العام المقبل 2025، حيث دخلت 12 مستشفى الخدمة في العام الحالي، ومن المتوقع أن يدخل المستشفى الثالث عشر إلى الخدمة خلال الشهر المقبل، كما سيشهد العام القادم دخول عدد غير قليل من المؤسسات الصحية إلى الخدمة”.

وفي ما يتعلق بتوطين الصناعة الدوائية، لفت الحسناوي إلى أن “هذا المشروع يعد من أنجح المشاريع التي نفذتها الحكومة الحالية”، منوهاً الى أنه “تم منح عشرات التراخيص حتى الآن، بما في ذلك تراخيص الإنتاج، كما خصصت وزارة الصحة جناحاً خاصاً للمنتجات العراقية في أحدث معرض للدواء”.

ولفت إلى، أنه “تم افتتاح ثلاثة مصانع جديدة مؤخراً، حيث تم افتتاح مصنع في كربلاء المقدسة واثنان في بغداد، بالإضافة إلى منح ترخيص إنتاج لمصنع آخر”، مبيناً أن “نسبة تغطية الأدوية، سواء للقطاع العام أو الخاص، ستتزايد تدريجياً بفضل جهود الجميع”.