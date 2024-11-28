وزير العدل يؤكد ضرورة تطوير آليات استثمار العقارات لتحقيق عوائد أعلى

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير العدل خالد شواني على ضرورة تطوير آليات استثمار العقارات لتحقيق عوائد أعلى، فيما شدد على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استثمار فعّال ومستدام للممتلكات.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير العدل، خالد شواني، ترأس الجلسة الثانية لمجلس رعاية القاصرين لعام 2024، بحضور أعضاء المجلس لمناقشة مستجدات العمل المتعلقة بالعقارات العائدة لصندوق أموال القاصرين”.

وأضاف أن “الجلسة شهدت استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير هذه الممتلكات وتعزيز نسب الأرباح المتحققة منها بما يخدم مصلحة القاصرين ويضمن حقوقهم”.

وأكد وزير العدل خلال الجلسة “على ضرورة تطوير آليات استثمار العقارات بما يحقق عوائد أعلى، موجهاً “بإحالة بعض العقارات التي يُراد تغيير طبيعة استثمارها إلى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية للنظر في المقترحات التي تتماشى مع توجهات الوزارة،مشدداً على”أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استثمار فعّال ومستدام لهذه الممتلكات”.