الجهد الخدمي يعلن إنجاز مشروع مياه الدرعية في الديوانية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية عن إنجاز مشروع مياه الدرعية في قضاء آل بدير.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية محسن حمزة راضي : إنه “تم إنشاء مشروع مياه الدرعية في قضاء آل بدير بمحافظة الديوانية والذي يغطي 15000 نسمة بسعة 50 م 3 في الساعة الواحدة مع تجهيز مضخات عدد 2 ومولد كهربائي بسعة 1000kva” ،مشيراً إلى أن “منطقة الدرعية عانت لسنوات طويلة بسبب شح المياه”.

وأضاف راضي، أن “مشروع مياه الدرعية من ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية ، إذ بلغت مدة تنفيذه 40 يوماً” ،لافتاً إلى أن “المشروع تم تنفيذه بواسطة مديرية ماء الديوانية ، حيث يتضمن العمل خطا ناقلا بحدود 6 كم”.