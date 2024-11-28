اللجنة الأولمبية تطلق إستمارة ترشيح الرياضيين الموهوبين المغتربين

إعلام اللجنة الأولمبية

أطلقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إستمارة الترشيح الخاصة بالرياضيين العراقيين الموهوبين المقيمين خارج العراق حصراً.اعلن ذلك لمكتبنا الاعلامي، أول أمس، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد هيثم عبدالحميد مبيناً ”بأن إطلاق الاستمارة يندرج في سياق الخطوات الممنهجة التي يمضي بها عمل الفريق الأولمبي إنسجاماً مع رؤية رئيس، وأعضاء المكتب التنفيذي، بما يحقق مبتغيات مشروع البطل الأولمبي الذي ترعاه حكومة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني‟.

وأضاف عبدالحميد قائلاً ”إن الاستمارة تهدف لاستقطاب الرياضيين العراقيين الموهوبين، من المقيمين خارج البلاد، وتسهيل الطريق عليهم للاتصال الرسمي، والسليم، مع أعضاء الفريق الأولمبي سعياً لانتدابهم واختبارهم والوقوف على حقيقة إمكاناتهم في خطوات لاحقة‟. وينشر مكتبنا الاعلامي نموذج إستمارة ترشيح اللاعب الموهوب المغترب، والراغب بتمثيل بلده العراق في أية لعبة يبرع فيها، وباللغتين العربية والانجليزية، على أمل أن يتم ملؤها بشكل صحيح من قبل اللاعبين الراغبين بالترشيح‟.هذا ويواصل فريق العمل الأولمبي عمله بخطوات متواصلة، ومتتابعة، بعد دراسة مستفيضة لكل خطوة يتخذها الفريق، ويزوّد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بتفصيلاتها ومبرراتها، ونتائجها، أملاً بانجاح مشروع البطل الأولمبي في تحقيق أوسمة أولمبية عراقية في أولمبيادي لوس أنجلوس 2028 وبيرزبن 2032.

من جانب اخر، استقبل النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية زياد حسن وفد منتخب العراق للكانوي، الذي عاد الى بغداد بعد مشاركته الناجحة في بطولة العرب للكانوي التي أُقيمت في تونس.

وأشاد النائب الثالث بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة والتي أثمرت عن تحقيق حصيلة مميزة بلغت 29 وساماً ملوناً، منها 10 أوسمة ذهبية، و9 فضية، و10 برونزية، في مواجهات قوية مع منتخبات عربية بارزة مثل تونس، الجزائر، الامارات، والكويت.وأكد حسن أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز لرياضة العراق، ويعكس العمل الجاد والمستمر من الاتحاد العراقي للكانوي لتحسين مستويات اللاعبين في هذه الرياضة الواعدة.هذا وقد عبر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني ورئيس إتحاد اللعبة السيد ماجد صالح عن شكرهم للاستقبال المميز والدعم الذي تلقوه من اللجنة الأولمبية، مؤكدين تطلعهم لتحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القادمة.