بايدن يناقش مع نظيره الصيني نشر قوات كورية شمالية للقتال في أوكرانيا

الصباح الجديد ــ وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الرئيس، جو بايدن، أعرب لنظيره الصيني، شي جين بينغ، عن قلق واشنطن من نشر قوات كورية شمالية في روسيا للقتال ضد أوكرانيا.

وقال بايدن في اجتماعه مع شي في ليما، على هامش ختام قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” إن استمرار الصين في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يزيد من حالة “قلق عميقة”.

وهذا اللقاء الثالث والأخير لهما قبل أن يسلم الرئيس الديمقراطي (81 عاما) زمام الرئاسة لخلفه الجمهوري، دونالد ترامب، في يناير المقبل.

وأكد الزعيمان على أهمية الحفاظ على قناة تواصل استراتيجية لإدارة العلاقة الثنائية، والاستمرار في استخدام القنوات الدبلوماسية والعسكرية والقانونية والتجارية والمالية بين واشنطن وبكين.

واتفق بايدن وشي على مبدأ الاحتفاظ بمراقبة بشرية للأسلحة النووية كجزء من فرض ضوابط على تطور الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن خلال اجتماعه الثنائي الأخير مع نظيره الصيني شي جين بينغ أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين بذل كل ما في وسعهما لمنع المنافسة بينهما من “التحول إلى نزاع”.

شدد الزعيمان على ضرورة دراسة المخاطر المحتملة بعناية وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة حذرة ومسؤولة.

وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال السبت إن يون ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اتفقا على مواصلة تطوير التعاون الثلاثي مع واشنطن في ظل الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف المكتب في بيان أن يون وإيشيبا التقيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في ليما عاصمة بيرو.

وجاء في البيان أن الزعيمين عبرا عن قلقهما الشديد بشأن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية والذي تضمن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.