مركز موهبة السلة يضيف طلبة متوسطة القناة للبنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضيف مركز موهبة السلة اول أمس مجموعة من طلبة متوسطة القناة للبنين في خطوة تهدف إلى اطلاع الطلبة وذويهم والملكات الإدارية والتدريسية بدور وزارة الشباب والرياضة وما تقدمه من خدمات للرياضيين ضمن مشروع الموهبة الرياضية ودور مركز السلة في احتضان الموهوبين وتوفير اجواء مناسبة لإعدادها بالصورة الإيجابية وتقديمهم إلى المنتخبات الوطنية والأندية.

وقدم مدير مركز موهبة السلة نصير احمد والمدربين د لؤي سامي وحميد رزاق وابراهيم جليل ومهند مهدي الشكر والتقدير إلى مدير متوسطة القناة فرند خليل مصطفى على الزيارة والحضور، مؤكدا فتح أبواب مركز السلة للطلبة الراغبين في الانضمام إلى فريق كرة السلة للموهبة الرياضية.

جدير بالذكر ان مدرب السلة للموهوبين مهند مهدي يعمل مدرسا لمادة التربية الرياضية في المتوسطة التابعة لمديرية تربية الرصافة الأولى في وزارة التربية وسبق ان استقدم اللاعب الموهوب مجتبى محمد من المتوسطة ذاتها الى مركز الموهبة الذي انضم حاليا لفريق شباب نادي دجلة الجامعة وكذلك نال أكثر من دعوة للمنتخبات الوطنية لفئتي الناشئين والشباب ومجتبى مواليد ٢٠٠٨ ويبلغ طوله ٢ متر و٧ سنتمترات.