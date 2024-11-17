مسؤولة أميركية تزور الجزائر ومصر لبحث التعاون الإنساني في المنطقة

الصباح الجديد ــ وكالات:

تجري وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، زيارة إلى الجزائر ومصر خلال الأسبوع المقبل، حيث ستبحث ملفات التعاون الإنساني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.

وفي الجزائر تشارك زيا في بحث الاستقرار والأمن والازدهار في شمال أفريقيا، حيث ستؤكد على دعم واشنطن للحريات الأساسية، بما فيها: حرية الدين والتعبير، على ما أفاد بيان صحفي صادر عن الخارجية الأميركية.

وستجري الزيارات خلال الفترة 17 إلى 21 نوفمبر.

كما ستبحث ملف إدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني، وجهود الحد من الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في مجال المخدرات في المنطقة.

وفي القاهرة، ستشدد زيا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك حقوق الإنسان، ودعم واشنطن للاجئين في البلاد.

كما ستبحث ملف تعزيز ملفات الأزمات الإنسانية في غزة والسودان، حيث ستلتقي بمسؤولين حكوميين ومن المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.