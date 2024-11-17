الجيش الروسي يتقدم ويسيطر على قريتين شرق أوكرانيا

الصباح الجديد ــ وكالات:

ذكرت وكالات أنباء روسية، امس السبت، نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على قريتي ماكاريفكا وليننسكوي في منطقة دونيتسك الأوكرانية، فيما اعترف الرئيس الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني بالبلاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت أربعة صواريخ من طراز “هيمارس” خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 34 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك.

وجاء في بيان الوزارة، امس السبت: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع على الأراضي الروسية، وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 34 طائرة مسيرة أوكرانية: 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة فوق كل من جمهورية القرم و(مقاطعتي) بيلغورود وكالوغا”.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في مقابلة إذاعية تم بثها، امس السبت، إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية.

واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما. وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام.

وتابع: “من جانبنا، يتعين أن نفعل كل شيء حتى تنتهي هذه الحرب العام المقبل، وذلك عبر السبل الدبلوماسية”.