روسيا.. تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

الصباح الجديد ــ وكالات:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، امس الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأوضحت: “تم تدمير سبع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وسبعة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمسة فوق أراضي مقاطعة تفير، وخمسة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة بينزا واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج”.