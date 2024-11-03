العراق يضاعف جهوده الدبلوماسية لمنع الانزلاق إلى حرب اقليمية

الصباح الجديد ـ وكالات:

تحاول الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني تجنب تداعيات حرب إقليمية في المنطقة مع استمرار التصعيد خاصة وأنها تعول على تحقيق نمو اقتصادي من خلال القطاع النفطي وجهود الإصلاح في مختلف القطاعات الأخرى.

وأعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ أربع هجمات بطائرات مسيّرة، أمس السبت، ضد «أهداف حيوية» في مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل.

وقالت «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها هاجمت «أربعة أهداف حيوية في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بأربع عمليات منفصلة… بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث مسيرات فوق البحر الأحمر أُطلقت من الشرق من دون تحديد هوية المهاجمين.

وقالت مصادر إن العراق الذي يراقب في قلق الحملات المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان يعمل على تجنب استدراجه إلى الصراع الإقليمي المتصاعد، في ظل تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على إسرائيل انطلاقا من أراضيه.

وليس للعراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتخشى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن تؤثر الصراعات الإقليمية على توازنها الدقيق بين واشنطن وطهران اللتين يتحالف معهما العراق.