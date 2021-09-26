عمليات استباقية جنوب بغداد ترافق تنفيذ خطة حماية الزيارة الأربعينية

فرق جوالة لمكافحة الإشاعة وغطاء جوي لحماية زوار كربلاء

بغداد – وعد الشمري:

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، القيام بعمليات استباقية ضد أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب بغداد بالتزامن مع تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية، مشيرة إلى مشاركة الغطاء الجوي لحماية الزائرين، فيما تحدثت عن تسيير فرق جوالة لمكافحة الإشاعة.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “خطة تأمين الزيارة الأربعينية مستمرة، وتشمل غطاء الطيران، سواء من القوة الجوية أو طيران الجيش”.

وأضاف الخفاجي، أن “أطواقاً أمنية تم فرضها لحماية الزائرين، فضلاً عن انتشار مكثّف للقوات الأمنية على جانبي الطريق، لاسيما في مقتربات ومداخل مدينة كربلاء”.

وأشار، إلى أن “الجهود الأمنية رافقتها عمليات استباقية في جنوب بغداد من أجل حماية سير الزائرين، في مناطق جرف الصخر، وشمالي بابل التي شهدت نشاطات عسكرية نوعية حققت نتائج تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام”.

وأوضح الخفاجي، أن “تلك الجهود بمجملها أدت إلى توفير بيئة أمنية ايجابية للزائرين، والوضع الأمني للبلاد بنحو عام، وتؤكد قدرة القوات الأمنية”.

وتحدث، عن “استمرار تقديم الخدمات إلى الزائرين من النواحي الطبية والنقل ومكافحة الإشاعة، ويكون ذلك بالتنسيق مع الفرق الاستخبارية الجوالة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمني الوطني وجهاز المخابرات وكل الأجهزة الأمنية بما فيها الحشد الشعبي”.

ونوّه الخفاجي، إلى أن “قيادة العمليات المشتركة هيأت طائرات تنقل الحالات الإنسانية كأن يتعرض أحد الزائرين إلى وعكة صحية أو حالة خطرة تستوجب سرعة النقل إلى بغداد”.

وشدد، على أن “القوات العسكرية والأمنية بمختلف التشكيلات تدرك جيداً أهمية الزيارة الأربعينية، والسعي لإنجاح خطة الحماية الخاصة بها”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “عدداً من عمليات الضبط قد شهدتها مناطق متفرق لأسلحة وأعتدة كانت تنوي استهداف الزائرين، والخطة تسري بنجاح، وليس هناك أي خرق قد حصل طيلة المدة الماضية”.

من جانبه، قال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “وضع الخطة الخاصة بالزيارة كان قد سبقه عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في الإدارة المحلية”.