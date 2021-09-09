الموارد المائية: تفاهم مثمر مع تركيا بشأن المياه وقريبا سينفذ سد مكحول

بغداد – الصباح الجديد:

قال وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، ان العراق سينفذ قريبا سد مكحول الستراتيجي الذي سيحقق الموازنة المائية للبلد، مشيرا الى اهمية مساعدة الجانب التركي في تنفيذ هذا السد الذي بإنشائه لن يحتاج العراق لبناء اي سد كبير آخر.

واضاف الحمداني بعد عودته من تركيا: “انجزنا الكثير من التفاهمات مع الجانب التركي خلال زيارتنا لأنقرة تلبية لدعوة المبعوث الخاص للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لشؤون المياه مع العراق، فيصل اراوغلو، حيث ناقشنا بروتوكول التعاول حول نهر دجلة، والذي ارسلناه للجانب التركي وبحثنا في مذكرة التفاهم الموقع عليها عام 2014 والتي حصلت على موافقة البرلمان التركي، والاتفاق على المباشرة بانشاء المركز البحثي المشترك حول نهر دجلة الذي سيتم تاسيسه قريبا ببغداد”.

الحمداني لفت الى “اهمية هذا المركز على مستوى الشرق الاوسط لتبادل الدراسات والخبرات وتنفيذ المشاريع الاروائية”، داعيا سوريا وايران للانضمام الى هذا المركز.

واضاف وزير الموارد المائية ان “العراق ابدى تحفظه الشديد على انشاء سد الجزرة التركي الذي سيتسبب بشحة المياه في العراق”، لافتا الى “التفهم العال من قبل المبعوث الخاص للرئيس التركي”، مردفاً ان “النتائج جاءت مثمرة وتصب في صالح المشاريع الاروائية في العراق”.

وعبر الحمداني عن شكره لدعم تركيا للعراق خلال ازمة شحة المياه حيث اطلقت في نهر دجلة دفعات من خزينهم المائي والعراق، مضيفا ان العراق “دعا المبعوث الخاص للرئيس التركي لزيارة العراق منتصف الشهر القادم، للاطلاع على السدود والمشاريع الاروائية التي تنفذ ومنجزات وزارتنا في هذا المجال واستخدام التقنيات الحديثة لمنع هدر المياه بعد ان كان تنظيم داعش قد دمر الكثير من المشاريع الاروائية”.

الحمداني، أعرب عن “حاجتنا الى دعم الاصدقاء في هذا المجال حيث سيكون للجانب التركي دورا في تنفيذ سد مكحول الستراتيجي والاستفادة من خبراتهم الفنية في هذا المجال”.

وفي رده عن سؤال حول الحصص المائية المخصصة لاقليم كوردستان، قال: “ليست هناك كمية من المياه مخصصة لاقليم كوردستان، وكل محافظة في الاقليم تاخذ حصتها المخصصة حسب الرقعة الزراعية ومساحتها وحاجتها، والمياه تعبر الحدود وليس بالامكان التحكم بها”.

وفي تشرين الثاني 2020 استقبل سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي، مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه مع العراق في مبنى السفارة بأنقرة بحضور ممثلين عن وزارة الخارجيّة التركية، ووزارة الزراعة التركية، والمديرية العامة للأشغال الهيدروليكية التركية.

وفي تموز 2019، وصل فيصل أر أوغلو مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه مع العراق إلى بغداد للقاء عدد من المسؤولين العراقيين، وقالت وزارة الموارد المائية العراقية، إن واردات نهر دجلة من المياه عند الحدود التركية ستنخفض من 20.93 مليار متر مكعب سنوياً إلى 9.7 مليارات متر مكعب بعد افتتاح سد إليسو التركي على نهر دجلة.

وقال فيصل أرأوغلو حينها، إن “تركيا ستستمر بالوقوف إلى جانب العراق بخصوص مياه دجلة والفرات وإدارتها بشكل صحيح”.