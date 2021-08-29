جراح يتطلع اليوم لتكرار إنجاز ريو الذهبي

رسول يفرط في وسام باراولمبي والمبارزة تغادر طوكيو

طوكيو – عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية:

تتوجه أنظار البعثة العراقية اليوم الأحد الى الملعب الأولمبي في طوكيو إذ يخوض البطل الذهبي جراح نصار منافسات ألعاب القوى في تمام الساعة (10:53 بتوقيت اليابان) ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في طوكيو خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل إذ يعول عليه في تكرار إنجاز ريو 2016 عندما حصد الوسام الذهبي في فعالية رمي الثقل.

ألعاب القوى

ويخوض البطل البارالمبي جراح نصار منافسات البطولة رمي الثقل ضمن فئة (F4) الى جانب 8 رياضيين من ألمانيا وروسيا وهولندا وسنغافورة، وبوتان وكرواتيا والبرتغال. علما ان الرقم البارالمبي مسجل باسم اللاعب العراقي في ريو 2016 بمسافة (10.76) م في حين الرقم العالمي مسجل باسم البرتغالي ميغيل مونتيرو بمسافة (11.01) م وهو ضمن المتواجدين في السباق أيضا.

يذكر أن البطل جراح نصار (30 عاما) من الرياضيين قصار القامة ولد بمحافظة الناصرية قضاء البطحاء ويتدرب تحت اشراف المدرب مازن حسين اما أبرز إنجازاته فهو الفوز بذهبية ببطولة العالم في قطر عام 2015 والفوز بذهبية دورة ريو البارالمبية عام 2016 والفوز بذهبية بطولة العالم في لندن عام 2017 وذهبية اسياد جاكارتا 2018 وفضية بطولة العالم في دبي عام 2019.

وعلى الصعيد ذاته تخوض العداءة فاطمة فاضل فعاليات 200 متر ركض للسيدات في تمام الساعة (7:53 مساء) بتوقيت اليابان الى جانب 8 عداءات من هولندا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والصين وأستراليا وكازخستان ويتوقع ان تنحصر المنافسة على المراكز الأولى بين الصينية اكسا زهوو صاحبة ذهبية 100م والأسترالية ازز هولت والبريطانية ماريا ليل.

يذكر ان العداءة فاطمة فاضل حديثة العهد برياضة العاب القوى تحت اشراف المدرب وسام غالي حيث انضمت عام 2000 الا أنها أحرزت المركز الأول في بطولة التشيك في سباق (100) م والمركز الثاني في سباق (200) م والمركز الخامس في بطولة تونس الدولية وقد استعدت الى البارالمبياد بمعسكرات داخلية وخارجية الا أنها كانت بحاجة الى معسكرات أطول لم تتحقق بسبب ضعف الميزانية بحسب تصريح مدربها وسام الميالي.

رفع الأثقال

أضاع العراق أمس السبت وساما بارالمبيا مؤكدا عندما فشل الرباع رسول كاظم صاحب فضية ريو 2016 والرقم البارالمبي (217) كغم عندما ارتكب أخطاء في رفعاته الثلاثة وغادر منافسات وزن تحت (72) كغم التي جرت على قاعة منتدى طوكيو الدولي باكيا ونادبا الحظ في صباح حزين للبعثة العراقية.

فقد كانت الآمال معلقة على الرباع رسول كاظم في احراز ميدالية ملونة ولاسيما بعد إعلان الأوزان المسجلة باسم الرباعين في هذا الوزن فالمنافسة حسب اللائحة كانت محصورة بين الرباع الماليزي باني كوستين صاحب الرقم العالمي (203) كغم الذي سجل كرفعة أولى على وزن (217) كغم والرباع الصيني بينك هو (208) كغم والرباع النيجيري انكونسيت (200) كغم في حين سجل رسول كاظم (205) كغم.

المفارقة ان الرباع رسول كاظم والرباع الصيني والرباع النيجري ارتكبوا أخطاء فنية بالرفعات الثلاثة وغادروا المنافسات بالمراكز الأخيرة في حين حصل على المراكز الأولى الرباع الماليزي باني كوستين (228) كغم ليحطم الرقم البارالمبي المسجل باسم الرباع العراقي رسول كاظم في ريو 2016 (227) كغم وحصل على المركز الثاني الرباع المصري محمد طه (191) كغم والمركز الثالث الرباع البريطاني مكي يلو (182) كغم.

يذكر ان الرباع رسول كاظم (34عاما) من مواليد بغداد يلعب لنادي وسام المجد مدربه ثامر غانم اما أبرز إنجازاته فقد بدأ رياضة رفع الأثقال عام 2005 فقد حصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم للشباب بكوريا عام 2006 وحصل على الوسام الفضي في بطولة اليونان الدولية عام 2007 وفي بارالمبياد الصين عام 2008 حطمت رقم عالمي في فئة الشباب.

يذكر ان أربعة رباعات ورباعين ينتظرون المشاركة في منافسات رفع الاثقال تعول عليهم اللجنة البارالمبية في الحصول على اوسمة ملونة وهم هدى مهدي وحنان ماجد وفارس سعدون وعباس محمد نيسان.

القوس والسهم

ودع الرامي سليمان فياض مسابقة القوس والسهم (Compound) من الدور الأول بعد خسارته بطريقة التسقيط الفردي امام منافسه من هونك كونك نيغيل جوون بنتيجة (138 – 140) وذلك في المنافسات التي جرت صباح أمس السبت على ملعب يومونشيمو الياباني.وسجل سليمان فياض في الجولة الأولى ( ْx،9، 10،10،10) وفي المجموعة الثانية ( 7،9، 10،x،9) وفي المجموعة الثالثة ( 9،8،8 10،x) في حين سجل لاعب هونك كونك في المجموعة الأولى ( 9،9، 10،8،9) وفي المجموعة الثانية ( 8،10، 10،x،x) وفي المجموعة الثالثة ( 9،10، 9،9،10).

وغادر سليمان فياض ميدان القوس والسهم وودع الدورة في حين ستخوض زميلته زمن حسين منافسات القوس والسهم (Recurve) فردي السيدات فئة (W2) مسافة 70م في تاريخ 2 أيلول المقبل على ملعب يومينوشيما الى جانب 23 متسابقة من إيطاليا وكوريا والصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة وتايلند وإيران ومنغوليا وبريطانيا واستراليا ولتوانيا بولندا والبرازيل وكولمبيا

المبارزة

ومني المبارز زين العابدين غيلان باربع هزائم بسلاح الشيش وودع الدورة حيث خاض صباح أمس السبت على قاعة ميغوري ميسي المواجهة الأولى ضمن المجموعة (B) امام المبارز الإيطالي ماتيو بيتي وانتهت بنتيجة بنتيجة (1-5) وخاض اللقاء الثاني امام المبارز الروسي نكيتا نيجيف وانتهت لصالح الأخير بنتيجة (2-5) واللقاء الثالث امام المبارز التركي هاكن ناكاي وانتهت (2-5) واللقاء الرابع والأخير أمام المبارز الهنغاري ريتشارد اوزفت وانتهت بنتيجة (1-5) لتنهي فعالية المبارزة للبعثة العراقية وتخرج من الدورة خالية الوفاض.

يذكر أن المبارز زين العابدين غيلان (30 عاما) ترتيبه السادس في التصنيف الدولي بدأ بممارسة رياضة المبارزة على الكراسي عام 2009 تحت اشراف المدرب رحيم موهان وقد حقق العديد من الإنجازات ابرزها المركز الرابع في بارالمبياد ريو عام 2016 وفاز بالوسام البرونزي في بطولة العالم في كوريا عام 2019 كما فاز بالميدالية البرونزية في بطولة إيطاليا عام 2017 والمركز الثالث فرقيا في بطولة بودابسبت عام 2013 والمركز الثاني فرقيا في اسياد جكارتا عام 2018.