فاطمة وجراح يرفعان راية العراق اليوم في حفل أفتتاح بارالمبياد طوكيو

درجال يطمئن على البعثة العراقية ويبحث موضوع السفارة

طوكيو – عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية:

تفتتح في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت اليابان (الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد) الدورة البارالمبية بمشاركة 163 دولة تتنافس على 23 فعالية خلال مدة 12 يوما وذلك للفترة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

حفل الافتتاح

ويشارك العراق حفل الافتتاح في استعراض بعثات الدول المشاركة بجميع اللاعبين البالغ عددهم 19 رياضيا إضافة الى 5 اداريين يمثلون المنتخبات المشاركة فضلا عن رئيس البعثة عبيد الغزي فيما سيحمل راية الله أكبر رامي الثقل جراح نصار والعداءة فاطمة فاضل بشكل مشترك. وقد تم اختيار رياضي ورياضية لرفع راية البلدان المشاركة بناء على توجيهات اللجنة المنظمة اسوة بالدورة الأولمبية التي اختتمت في طوكيو مؤخرا حيث سمت اللجنة البارالمبية العراقية جراح نصار صاحب ذهبية ريو لإنجازاته الفذة فيما تم اختيار فاطمة فاضل كونها أصغر رياضية في تاريخ المشاركات العراقية إذ يبلغ عمرها 14 عاما فقط.

وعقدت اللجنة المنظمة أمس الأثنين اجتماعا موسعا مع جميع رؤساء البعثات حضره عن العراق عبيد الغزي تضمن شرحا مفصلا عن حفل افتتاح الدورة الأولمبية من حيث اليات التجمع والنقل ودخول اللاعبين وملابس الوفود وبعض التعليمات الخاصة التي تتعلق بعدم رفع او ترديد الشعارات السياسية او الدينية حيث سترتدي البعثة العراقية ملابس رياضية مطرزة بعلم العراق وشعار اللجنة البارالمبية الوطنية بعد ان تخلت عن فكرة الملابس الرسمية نظرا للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة نسبيا في اليابان.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد ان توجيهات اللجنة المنظمة اقتصرت على اللاعبين وعدد محدود من الإداريين حسب حجم البعثات المشاركة بسبب جائحة كورونا مضيفا ان لاعبين او ربما ثلاثة سوف لا يتواجدون في استعراض حفل الافتتاح نتيجة مشاركتهم في اليوم التالي بالمنافسات لكي يتجنبوا الاجهاد وما يحدثه من تأثير سلبي بسبب طول فترة الاستعراض وما يتطلبه من انتظار وتحضيرات مسبقة.واكد حميد ان تغيير ملابس البعثة العراقية من الرسمي الى الرياضي بسبب حرارة الجو وما يخلفه من ارهاق على اللاعبين مبينا ان التحول من البدلة الى الملابس الرياضية لا يؤثر على منظر البعثة العراقية مطلقا حيث تم وضع الخيارات كلها لتمثيل البلد بشكل مشرف.

وأضاف حميد تم فحص ملابس المنتخبات الوطنية من قبل اللجنة المنظمة وتم الاعتراض على بعضها بسبب وجود علامات تجارية معينة وتم اجراء اللازم من خلال استبدالها بملابس جديدة موضحا أنه تم الانتهاء حاليا من تأمين جميع الأمور اللوجتسية.

متابعة وزير الشباب والرياضة

أجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اتصالا هاتفيا مع الوفد الإعلامي للاطمئنان على وضع البعثة العراقية ورفع معنويات اللاعبين وتذليل المعوقات التي تعترض استعدادات المنتخبات الوطنية قبل الشروع بالمنافسات وإمكانية تذليلها وتوفير جميع سبل النجاح.واستفسر درجال عن مشكلة السفارة العراقية مع البعثة البارالمبية وأسباب عدم التعاون والتواصل معها وشدد على اجراء الاتصال مع المعنيين للوقوف على حقيقة الموضوع كون ابطال البارالمبية يمثلون العراق في حدث رياضي كبير تتجه إليه انظار العالم بالوقت الحاضر.

من جهته شكر رئيس البعثة عبيد الغزي وزير الشباب عدنان درجال على اهتمامه ومتابعته وقال لم نلمس وجود السفارة العراقية منذ وصولنا الى اليابان وحتى الان مؤكدا ان من واجب السفارة استقبال البعثة البارالمبية كونها تمثل البلد.. وأضاف الغزي ان تواصل السفارة منذ ان كنا في بغداد كان ضعيفا فقد لمسنا عدم وجود رغبة حقيقية في إبداء التعاون والمساعدة وبعد وصولنا الى طوكيو لم نجد أي شخص في استقبالنا.. وتابع الغزي بعد وصولنا الى القرية البارالمبية بعث لنا السكرتير الثالث في السفارة رسالة مفادها أن واجبه هو استقبال المسؤولين وكبار الشخصيات فقط وسوف يقوم من باب المجاملة باستقبال رئيس اللجنة البارالمبية وليس البعثة العراقية.

وزاد الغزي المفروض بالسفارة تستقبل العراق كوننا في مهمة وطنية نتشرف فيها بتمثيل الوطن حالنا حال بقية الدول التي حظيت باستقبال كبير وتعاون منقطع النظير من قبل سفارات بلدانها بحضور السفير وأركان السفارة والدخول الى صالة المطار والمساعدة في انجاز الإجراءات الروتينية.

المؤتمرات الفنية

شاركت البعثة العراقية أمس الاثنين بالمؤتمرات الفنية التي تبحث اليات وقوانين المنافسات في الدورة البارالمبية وقد عقدت معظم المؤتمرات الفنية عن طريق الاجتماع عن بعد بسبب كثرة الوفود المشاركة حيث فضلت اللجنة المنظمة اللجوء إلى اللقاءات الإلكترونية تجنبا للإصابة بفايروس كورونا.

فقد حضر رئيس اتحاد المبارزة علي حميد الى المؤتمر الفني للعبة الذي أقيم حضوريا على قاعة ماخوراي ميسي الرياضية فيما عقد المؤتمر الفني لتنس الطاولة الكترونيا بعد ان كان من المقرر إقامته حضوريا على قاعة متروبوليتان الا ان عدد الدول المشاركة في هذه الفعالية والذي بلغ (55) دولة حال دون ذلك نتيجة الخشية من انتشار الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الفني لفعالية العاب القوى الكترونيا يوم 25 آب والمؤتمر الفني للقوس والسهم في 26 آب أما المؤتمر الفني للأثقال فقد عقد الكترونيا أمس الاثنين وقد طرحت فيه الية جديدة للاعتراض حيث أصبحت العملية تتم الكترونيا بعد ان كانت ورقيا ومقابل مبلغ مالي قدره 100 يورو لا تسترد إذا كان الاعتراض فاشلا مما ولد صعوبات تقنية أدت الى اعتراض بعض الدول.