تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة 40 %

مخزونات النفط آخذة بالانخفاض

الصباح الجديد ـ متابعة:

أوردت ادارة الجمارك الصينية، تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة بلغت أكثر من 40% خلال عام كامل.

وقالت الادارة في احصائية ان “العراق صدر خلال حزيران الماضي 3.550 مليون طن متري من النفط الخام بما يعادل 24.850 مليون برميل شهريا ويعادل 828.333 الف برميل يوميا بانخفاض بلغ 40.9% عن شهر حزيران من العام السابق 2020 الذي بلغ 6.01 مليون طن متري وبما يعادل 42.070 مليون برميل شهريا أو ما يعادل 1.262.100 مليون برميل يوميا”.

وأضافت الجمارك الصينية؛ أن “الصادرات النفطية في شهر حزيران تراجعت أيضا عن شهر أيار من العام الحالي 2021 بنسبة 20.8% حيث بلغت هذه الصادرات في شهر ايار 4.490 مليون طن متري او ما يعادل 31.430 مليون برميل شهريا ويعادل 942.900 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان “مركز العراق في صادراته النفطية الى الصين تراجع الى المركز الخامس في شهر حزيران من عام 2021 بعد كل من السعودية وروسيا وعمان وانغولا بعد أن كان في المركز الثالث في أيار من عام 2021 بعد كل من السعودية وروسيا وبالمركز الثالث ايضا في شهر حزيران من عام 2020”.

ووفي صعيد متصل، ازداد النفط نزولا عن مستوى 74 دولارا للبرميل الجمعة الماضية ، لكنه في طريقه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر بعد انتعاشه من انخفاض حاد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.

وتراجعت أسعار النفط والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى في بداية الأسبوع بسبب القلق حيال الأثر على الاقتصاد والطلب من تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى، بحسب ما نشرت “رويترز”.

ونزل خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل بعد أن قفز 2.2 بالمئة أمس الخميس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة أمس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة. ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مستقرا خلال الأسبوع.

انخفض كلا العقدين بنحو سبعة بالمئة يوم الاثنين، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.

ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس .

وقال محللون من إيه.إن.زد ريسيرش في تقرير إن السوق بدأت تشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، وأن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض.