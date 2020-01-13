قمتان ناريتان تجذبان الجماهير العربية إلى البريميرليج

شركة 7tickets تقدم عروضا متنوعة في السفر والإقامة بلندن

العواصم ـ وكالات:

بدأ الجمهور العربي العاشق للدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج»، في الإقبال بشدة على حجز تذاكر موقعتين ناريتين بالمسابقة التي تشهد إثارة كبيرة، برغم انفراد ليفربول بالصدارة.

وتشهد المباراة الأولى بين توتنهام ومانشستر سيتي، التي تقام على ملعب الأول، في مطلع شباط المقبل بالجولة 25، إقبالا كبيرا بسبب الإثارة الدائمة التي تحظى بها مواجهات المدربين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا، في حين يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في المباراة الثانية، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 26.

وأعلنت شركة 7tickets، المتخصصة في بيع تذاكر المباريات الأوروبية الكبرى، والسياحة الرياضية، أنها رصدت إقبالا كبيرا من جانب الجماهير العربية، لحجز تذاكر المباراتين.

وقالت 7tickets إن الطلب يتزايد على التذاكر، بسبب عشق العرب لأجواء مدينة لندن، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها مورينيو وجوارديولا، لدى جماهير المنطقة العربية.

كما يحظى فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي، بقاعدة جماهيرية كبيرة، في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحتل مان سيتي المركز الثالث في ترتيب البريميرليج، برصيد 44 نقطة، بينما يأتي تشيلسي رابعا بـ36 نقطة، ثم مان يونايتد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السادس.

وتقدم 7tickets، عروضا متنوعة للسفر والإقامة في لندن، تشمل كل ما يتعلق بالرحلة، حتى تكون الخدمة متكاملة ومميزة للحاجزين.

وتمثل 7tickets، نقلة نوعية كبيرة في عالم السياحة الرياضية، لما تقدمه من خدمات لحجز تذاكر المباريات والفنادق حول العالم، لحضور مثل هذه الأحداث والاستمتاع بها.

كان قد وقع عقد تأسيس شركة 7tickets، مع الاسم اللامع في عالم حجز التذاكر الرياضية «مقاعد نايف جابر» الكويتية، و»فانزر» السعودية صاحبة تطبيق التواصل الاجتماعي الأول المتخصص في كرة القدم.

وتضم الباقات المقدمة من 7tickets مجموعة متنوعة من الخيارات، تبدأ من حجز تذاكر المباريات فقط، وتمتد إلى حجز كل ما يتعلق بالرحلة من أجل تقديم تجربة لا تنسي.

وتجري عملية شراء التذاكر والباقات بخطوات سهلة وبسيطة للغاية من خلال الموقع، ويتم إرسالها مباشرة إلى البريد الإلكتروني أو محال الإقامة حسب رغبة العميل، في عملية تحظى بكم كبير من المصداقية والثقة.

وستنافس 7tickets كبرى الشركات العالمية في هذا المجال لتقديم أسعار تنافسية بجودة خدمة استثنائية، سواء في أماكن المقاعد، أو في مستوى شركات الطيران والفنادق.

وقام 7tickets بتوقيع العديد من التعاقدات مع عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، وذلك من أجل الحصول على تذاكر مميزة ومضمونة مباشرة من هذه الأندية بعيدا عن السوق السوداء أو المواقع التي تعيد بيع التذاكر.

إلى ذلك، يدخل ليفربول، مواجهة الإياب، أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو مدعوم بسلسلة رائعة على ملعبه.

ففريق المدرب الألماني يورجن كلوب لم يخسر منذ 2014 على ملعبه حيث كانت آخر هزيمة له أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة.ومنذ ذلك الوقت، خاض ليفربول 25 مباراة على ملعبه بدوري الأبطال، وحقق 18 فوزًا، و7 تعادلات.

ويلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد يوم 18 شباط على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ثم يلتقيان مجددًا على ملعب الأنفيلد يوم 11 أذار المقبل.وبدأ ليفربول في اجتذاب الجماهير العربية في السنوات الأخيرة، نظرًا لما يقدمه من مستوى باهر، تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.