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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 21 مشروعاً رياضيا وشبابيا صادقنا عليها في مختلف الوحدات الإدارية

21 مشروعاً رياضيا وشبابيا صادقنا عليها في مختلف الوحدات الإدارية

رياضة
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الدخيلي لـ «الصباح الجديد» :

الناصرية ـ كاظم العبيدي:
كشف محافظ ذي قار عادل عبد الحسين الدخيلي عن المصادقة على (21) مشروعا خصصت لصالح قطاع الشباب والرياضة في ( 15 ) وحدة إدارية ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 ، من بينها إنشاء ساحات شعبية مثيلة وتأهيل ملاعب ومنتديات شبابية .
وقال الدخيلي “في بيان اورده مكتبه الاعلامي وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه : إن قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة أعلن عن مناقصة لـ (21) مشروعا لصالح قطاع الشباب والرياضة تمهيداً لإحالتها إلى التنفيذ في (15) وحدة إدارية ، تضمن إنشاء (15) ساحة رياضية مثيلة (11) لاعب ، ثلاث منها في مركز المحافظة وأثنين في قضاء الشطرة وتوزعت البقية على أقضية سوق الشيوخ والجبايش والفجر والغراف والفهود ونواحي الفضلية والعكيكة والطار وأور والمنار ” .
وأكد البيان: أن المشاريع ضمت أيضاً تأهيل منتدى الثقافة والفنون والمنتدى النسوي وحلبة الملاكمة في ملعب التضحية بالناصرية و بناء القاعة الثقافية في المنتدى بقضاء البطحاء ، فضلاً على تأهيل الساحة الرياضية في ملعب الرفاعي الكبير و تثيّيل ساحة منتدى شباب النصر وإنشاء سياج (BRC) لملعب منتدى القلعة مع تأهيل المنتدى في القضاء نفسه “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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