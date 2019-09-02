21 مشروعاً رياضيا وشبابيا صادقنا عليها في مختلف الوحدات الإدارية

الدخيلي لـ «الصباح الجديد» :

الناصرية ـ كاظم العبيدي:

كشف محافظ ذي قار عادل عبد الحسين الدخيلي عن المصادقة على (21) مشروعا خصصت لصالح قطاع الشباب والرياضة في ( 15 ) وحدة إدارية ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 ، من بينها إنشاء ساحات شعبية مثيلة وتأهيل ملاعب ومنتديات شبابية .

وقال الدخيلي “في بيان اورده مكتبه الاعلامي وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه : إن قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة أعلن عن مناقصة لـ (21) مشروعا لصالح قطاع الشباب والرياضة تمهيداً لإحالتها إلى التنفيذ في (15) وحدة إدارية ، تضمن إنشاء (15) ساحة رياضية مثيلة (11) لاعب ، ثلاث منها في مركز المحافظة وأثنين في قضاء الشطرة وتوزعت البقية على أقضية سوق الشيوخ والجبايش والفجر والغراف والفهود ونواحي الفضلية والعكيكة والطار وأور والمنار ” .

وأكد البيان: أن المشاريع ضمت أيضاً تأهيل منتدى الثقافة والفنون والمنتدى النسوي وحلبة الملاكمة في ملعب التضحية بالناصرية و بناء القاعة الثقافية في المنتدى بقضاء البطحاء ، فضلاً على تأهيل الساحة الرياضية في ملعب الرفاعي الكبير و تثيّيل ساحة منتدى شباب النصر وإنشاء سياج (BRC) لملعب منتدى القلعة مع تأهيل المنتدى في القضاء نفسه “.