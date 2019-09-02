سداسي الزوراء يلتحق بصفوف أسود الرافدين في المنامة

سوزا يعلن قائمة البحرين لمواجهتي العراق وكمبوديا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن نادي الزوراء الرياضي، أمس التحاق ستة من لاعبيه بالمنتخب الوطني، الذي يتهيأ لخوض تصفيات كأس العالم.. وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد ان «المعسكر التدريبي لفريق الزوراء، المقام حالياً في مدينة كازبلانكا في الدار البيضاء المغربية، سيختتم اليوم الثلاثاء».

واضاف «غادر مقر اقامة الفريق اللاعبون، جلال حسن ومصطفى محمد ونجم شوان وحسين علي وعلاء عباس ومهند عبد الرحيم، الى البحرين، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، وعلاء رعد للالتحاق بالمنتخب الاولمبي».يشار الى ان فريق الزوراء خرج مؤخراً، من الادوار التمهيدية لبطولة الاندية العربية لكرة القدم.

ووصلت أمس بعثة المنتخب الوطني الى العاصمة البحرينية المنامة لمواجهة منتخب البحرين ضمن تصفيات كاس العالم واسيا، المقررة بالبحرين في الخامس من الشهر الجاري.

وقال المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس : سيلتحق جميع المحترفين الذين تمت دعوتهم الى المنتخب، فضلا عن لاعبي الزوراء، بوفد المنتخب هناك . وجميع الامور الادارية سائرة على قدم وساق «.

واضاف :» ان الفريق تجمع الفريق يوم الجمعة والسبت الماضيين في ملعب الكرخ وسط غياب لاعبي فريق الزوراء بسبب ارتباطهم مع فريقهم بالبطولة العربية، وقد يغيب المدرب المساعد رحيم حميد الذي تمت تسميته مؤخرا من قبل الاتحاد ضمن الجهاز الفني بسبب تأشيرة الدخول».يشار إلى أن المدرب كاتانيتش وجه الدعوة لـ(26) لاعباً تحضيراً لمباراة البحرين، وهم كل من محمد حميد ومحمد صالح وجلال حسن لحراسة المرمى.

واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وريبين سولاقا ومصطفى محمد جبر ونجم شوان وضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي وعلي عدنان وامجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومهدي كامل وحسين علي واحمد ياسين وجيستن ميرام وبشار رسن وهمام طارق واسامة رشيد ومهند علي وعلاء عباس وايمن حسين ومهند عبد الرحيم.

من جانب اخر، أعلن البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين، قائمة اللاعبين النهائية؛ استعدادًا لمواجهتي العراق، وكمبوديا، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.وشهدت القائمة، استبعاد 6 لاعبين، وهم: سيد هاشم عيسى، ومحمد مرهون، ووليد الشروقي، وهزاع علي، ومحمد الرميحي، وعيسى موسى.وجاءت قائمة الـ23 لاعبًا، هم:

لحراسة المرمى: حمد الدوسري، سيد محمد جعفر، سيد شبر علوي.. وفي الدفاع: أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد عبدالله، سيد رضا عيسى، سيد باقر مهدي، عبدالله الهزاع، محمد عادل، أحمد نبيل.

ولخط الوسط: جاسم الشيخ، محمد عبدالوهاب، محمد الحردان، علي مدن، سيد ضياء سعيد، علي حرم، كميل الأسود، عيسى جهاد، وفي الهجوم: سامي الحسيني، عبدالله يوسف، إسماعيل عبداللطيف، عبدالوهاب المالود.

وسيخوض الأحمر البحريني، اللقاء الأول ضد العراق، بعد غدٍ الخميس على إستاد البحرين الوطني، واللقاء الثاني سيواجه فيه منتخب كمبوديا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، في كمبوديا.