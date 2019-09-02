امانة بغداد تعقد اجتماعا مركزيا في النهروان لإيجاد حل جذري لشح الماء

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت محافظة بغداد عقد اجتماع مركزي في مركز ماء النهروان ضم اعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد وممثلين عن رئيس الوزراء وكذلك مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري والمجلس المحلي والوحدات الادارية.

وذكر بيان للمحافظة ان مدير ماء محافظة بغداد اعلن خلال الاجتماع وجود اتفاق وتواصل دائم بين رئيس الوزراء السيد عادل عيد المهدي ومحافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري لإيجاد حل جذري لازمة انقطاع الماء في النهروان وتأمين الخزين المائي للنهر المبطن العائد الى وزارة الموارد المائية»، مشيرا الى ان « الاجتماع تضمن دراسة موضوع الأزمة المائية وطرح المعوقات وتحديد التزامات كل جهة لغرض ايجاد حلول جذرية .

وتابعت المحافظة ان « الاجتماع أوصى بإلزام وزارة الموارد المائية توفير حصة كاملة شهريا من الوقود لمحطة ٩ نيسان بكمية ٣٠ الف لتر بالإضافة الى ايداع خزين بكمية٥٠ الف لتر لحالات الطوارئ فضلا عن تشغيل المحطة لتوفير الماء الخام للنهر المبطن وبمعدل ١٢ ساعة يوميا»، لافتة الى ان «الرقابة على عمليات التشغيل ستكون مشتركة بين مكتب رئيس الوزراء والوحدة الإدارية واللجنة التنسيقية ومديرية ماء محافظة بغداد ووزارة الموارد المائية لضمان عدم تخفيض المنسوب وتأمين وصول الماء في النهر «.

كما بينت المحافظة ان « التوصيات تضمنت استمرار ودعم حملة ازالة التجاوزات وتشكيل خلية مشتركة لانخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتجاوزين، وكذلك فحص دوري لماء النهر الخام ومخاطبة وزارة الإعمار والاسكان والبلديات لتحديد موعد ثابت لإنجاز محطة الخام لمشروع الحل الدائم للاستفادة منها ولحين إنجاز المشروع بالكامل».