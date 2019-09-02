الميكانيكية تباشر تسويق منتجاتها من الاسلاك النحاسية

البتروكيمياوية تعتزم اعادة تشغيل خطوطها الانتاجية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن المباشرة بتسويق منتجاتها من الاسلاك النحاسية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس أكرم شاكر عبد الفتاح ان الشركة باشرت بتسويق منتجاتها من الاسلاك النحاسية قطر (8) ملم الى شقيقتها شركة اور العامة على وفق العقد المبرم بين الطرفين ، لافتا الى ان عملية التسويق جاءت بعد إطلاق الشركة حملة واسعة لصيانة وتأهيل خطوطها الإنتاجية في مصانع الشهيد النحاسية التابع لها والشروع بالإنتاج الفعلي للاسلاك النحاسية منذ اكثر من ثلاثة اشهر واستكمال الموافقات الأمنية الخاصة بنقل هذه المنتجات. وافصح المدير العام عن تسويق كميات بلغت (57,260) طنا من الكمية المتعاقد عليها والبالغة (100) طن وسيتم تسويق الكمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة ، مبينا بأن الشركة تمكنت من زيادة إنتاج أسلاك النحاس قطر (٨) ملم إلى أكثر من (٢٠٠) طن خلال الأيام الماضية وانها تواصل مساعيها للصعود بالإنتاج بتضافر جهود ملاكات مصانع الشهيد والجهات الساندة لها. على صعيد اخر تواصل ملاكات الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن اعمال التأهيل لاعادة تشغيل وحداتها الانتاجية ومعاملها المختلفة وهي تعمل على معالجة اية مشكلة تشغيلية في كل مرحلة وتجاوزها بشكل سريع وآمن . واكد مدير عام الشركة عقيل عبد الزهرة استمرار وحدة تعاملات المياه ووحدة تحلية المياه RO ومولدات الطاقة الكهربائية b»c»s بالعمل من دون توقف منذ تشغيلها قبل اشهر ولحد الان اضافة الى استمرار عمل وحدة ماء الديمي وابراج التبريد وجهاز النتروجين ايضا ، مشيرا الى ان المراجل البخارية جاهزة للعمل كما ان خطي التشغيل A,B في معمل البولي اثيلين واطئ الكثافة جاهزان للعمل ، موضحا بأنه جرى فحص الضاغطات في معمل انتاج الاثيلين لمعالجة المشكلات والاعطال ان وجدت فيهما . من جانب اخر اشار المدير العام الى انه تم التعاقد لشراء ( 36) طنا من العوامل المساعدة البيروكسايد حيث تم ارسالها بشكل ثلاث شحنات اذ تم وصول الشحنة الاولى البالغة ( 12) طنا الى منفذ الشلامجة الحدودي والشركة بأنتظار انجاز معاملة التخليص الكمركي لها في الوقت الذي لم يتم فيه حسم مسألة تزويد الشركة بمادتي الغاز السائل (LPG ) والبروبان من قبل وزارة النفط بأسعار مدعومة اسوة ببقية الشركات الحكومية لحد الان والمخاطبات مستمرة من قبل وزارة الصناعة والمعادن لاستحصال موافقة وزارة النفط على ذلك . من جانبها وقعت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا مع الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية لتجهيز محطة كهرباء الناصرية البخارية بكمية (300) طن من مادة حامض الكبريتيك المخفف.