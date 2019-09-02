مواهب المركز الوطني أولاً في بطولة براعم بغداد بالمصارعة

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

تنافس 40 موهوبًا يمثلون فرق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية أ.ب ونادي الجنسية ومنتدى السلام ومنتدى الصدر في بطولة براعم بغداد بالمصارعة التي نظمها المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة.

وحضر البطولة التي قادها طاقم تحكيمي تألف من الحكم الأولمبي علي قاسم كاطع والحكمين الأتحاديين اكرم اسوادي ومهند كريم، حضرها ممثل مكتب وزير الشباب والرياضة الدكتور بلال الحسني ورئيس قسم الموهبة الرياضية فالح عودة ومدير شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية زامل الساعدي ونخبة من الرياضيين في نادي الصقور وجمهور من أهالي اللاعبين الموهبين.. وقد أحرز المركز الأول المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، تلاه نادي الجنسية ثم منتدى السلام ومنتدى شباب الصدر الثالث مكرر. وتم توزيع الجوائز التقديرية والأوسمة والكؤوس بين الفائزين في اختتام البطولة.

وقال مدير المركز الوطني بالمصارعة الدكتور علي سلمان الطرفي إن الهدف من أقامة البطولة حيث كانت تحت شعار ( دعوهم على البساط) هو تفعيلا للجانب الفني للاعبين الموهبين برياضة المصارعة مبيناً ان البطولة شهدت تنافسًا واضحًا واصرارًا كبيرًا من اللاعبين على تحقيق الفوز وأعتلاء منصات التتويج.

من جانبه قال مدير شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية زامل الساعدي أن حضوره الى منافسات البطولة يأتي دعمًا لنشاطات المركز الوطني للموهبة الرياضية وضمم التعاون الفعّال بين المديرية ووزارة الشباب والرياضة مشيدا بالتنظيم الناجح للمنافسات البطولة مقدما التهنئة الى أدارة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لجهودهم الكبيرة وحرصهم على أعداد الموهوبين بالنحو المتميز.