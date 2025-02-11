ليس تايسون أو محمد علي كلاي.. دراسة بحثية تكشف من هو صاحب أسرع لكمة على وجه الأرض

الصباح الجديد – وكالات:

أكد علماء في أحدث دراسة بحثية أن أسرع صاحب لكمة على وجه الأرض والتي تعادل قوة رصاصة عيار 22، تعود لجمبري السرعوف أو روبيان السرعوف رغم أنه بحجم إصبع صغير.

ويحمل روبيان السرعوف لقب صاحب “أسرع لكمة في مملكة الحيوان”، فرغم أنه بحجم إصبع صغير، فإن ضربات مفصلة قوية تكفي لكسر الأصداف البحرية وزجاج الأحواض المائية، لكن ذلك ليس الرقم القياسي الوحيد الذي يحمله هذا الكائن، بل هناك ما هو أغرب، إذ يمتلك أكثر العيون تعقيدا واستثنائية في العالم الحي كله، بحسب علماء في هذا النطاق.

ووفقا لدراسة بحثية نشرت في مجلة “ساينس”، وجد العلماء أن الطرف المثقب لحشرة السرعوف، والذي يسمى “نادي الدكتيل”، لديه بنية تمكنه من امتصاص الموجات الصادمة التي تنشأ عندما تضرب وتكسر أصداف فريستها وفق “نيوز ويك”.

وأكدت الدراسة البحثية أن هذا الروبيان قادر على تحطيم القشرة بقوة رصاصة عيار 22، ويظل سليما على الرغم من الموجات الصادمة التي تولدها لكماته الخاصة.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية في جامعة نورث وسترن وأحد مؤلفي الدراسة هوراسيو إسبينوزا، في بيان صحفي: “تشتهر جمبري السرعوف بضرباتها القوية بشكل لا يصدق، والتي يمكن أن تكسر أصداف الرخويات وحتى تشقق زجاج حوض السمك”.

وأضاف: “ومع ذلك، لتنفيذ هذه الضربات القوية بشكل متكرر، يجب أن تحتوي عصا الداكتيل الخاصة بجمبري السرعوف على آلية حماية قوية لمنع الضرر الذاتي”.