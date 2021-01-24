تعويم الساحبة الصالحية وصيانة سفينة التنوير البحري (النسر)

«الصباح الجديد» تتابع فعاليات شركة موانئ العراق

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب «الصباح الجديد» في البصرة جانبا من الفعاليات المينائية لشركة موانئ العراق بالتعاون مع الزملاء في قسم العلاقات والأعلام في الشركة .

تعويم الساحبة الصالحية بعد معالجة الفجوة التي سببت غرقها

فقد اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن تنفيذ عملية تعويم الساحبة الصالحية بعد معالجة الفجوة التي سببت غرقها في قناة ام قصر الملاحية .

وذكر المدير العام الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي حسب توجيهات وزير النقل بضرورة ادامة الوحدات البحرية التابعة لموانئ العراق على اكمل وجه تمت عملية الاصلاح مبينا ، ان عمليات الصيانة والتأهيل للساحبة الصالحية تجري بجهود الملاكات الهندسية والفنية لموانئ العراق بصورة مباشرة .

من جانبه بين مدير قسم الإنقاذ البحري الكابتن زامل كاظم ان عملية الإنقاذ والصيانة تمت عبر الرافعة العملاقة ابا ذر ومن خلال الملاكات البحرية والهندسية في قسم الإنقاذ البحري وقد تمت معالجة الفجوة التي حدثت في بدن الساحبة الصالحية من قبل ملاكات قسم المسافن والصناعات البحرية .

عمليات صيانة سفينة التنوير البحري ( النسر )

وشرعت الشركة العامة لموانئ العراق في المسفن البحري بأعمال إدامة وصيانة سفينة التنوير البحري (النسر) التخصصية بجهود استثنائية وبخطوات متسارعة من قبل الملاكات الهندسية والفنية في المسفن البحري وطاقم السفينة .

وذكر المدير العام تعمل ملاكاتنا الفنية والهندسية على سرعة انجاز صيانة وادامة الوحدات البحرية التابعة للشركة ، مبيناً ان العمل مستمر على قدم وساق لإتمام صيانة وادامة الوحدات البحرية التابعة لشركتنا .

من جانبه بين مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري الكابتن رمزي ايشا لقد تابعنا صيانة سفينة التنوير البحري ( النسر ) التخصصية والتي تقوم بمهام انارة وصيانة وتأثيث ونصب او أزالة العوامات البحرية في قنواتنا الملاحية حيث جرت عليها عمليات العصف الرملي وتبديل بعض الالواح الحديدية بقطع جديدة ، إضافة الى الطلاء بالصبغ تحت خط الماء على طول السفينة وادامة المولدات وغرف المعيشة والتي جرت اعمالها من قبل ملاكات المسفن وطاقم السفينة .

فتح شارع المطار خلف فندق شط العرب

وشرعت الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية بفتح شارع المطار خلف فندق شط العرب الذي اغلق منذ عام 2003 .

وذكر المدير العام للشركة انه وحسب توجيه محافظ البصرة تم الإيعاز لأقسام الشركة بالتعاون مع لجنة رفع التجاوزات وشرطة الموانئ لفتح الشارع ، مؤكداً ان الطريق خلف فندق شط العرب هو المناسب لفك الاختناقات من شارع دينار باتجاه الحي السكني الجديد في النجيبية والمطار باتجاه جسري خالد والنجيبية .

وقال الفرطوسي انه وحسب المخططات ستقوم البلدية بتحديد الأرصفة وحوض الشارع والجزرة الوسطية كونه شارع سيخدم الجميع ، موضحاً ان الشركة ساهمت من خلال جهدها الهندسي وقسم الإنقاذ والسكنية والاعلام والمالية بذلك خدمة للصالح العام .

من جانبه قال المهندس الاستشاري ثائر هادي جبار مسؤول ملف الأراضي في الشركة إنه بحسب توجيهات المدير العام شرعت الاليات بعملها في فتح الشارع وتم تنظيف الموقع وازالة الارصفة التي تتعارض مع الشارع من أنابيب الماء والكيبل الكهربائي ، مؤكدا انه بالتعاون مع البلدية يتم تحديد معالم الشارع وبمساعدة معدات وآليات ديوان المحافظة .

وفي السياق ذاته اوضح مدير قسم الاملاك والأراضي في الشركة عبد الجبار عبود زبون أن هناك معوقات من قبل بعض المتجاوزين وتم رفع دعاوى قضائية على المعنيين منهم وسيتم التعاون مع البلدية لتثبيت الحدود ومن ثم إخراج سندات فردية وسيتم خلال هذا العام تمليك الموظفين .

موانئ أم قصر تستقبل طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد

واستقبل ميناءا ام قصر الشمالي والجنوبي طلبة جامعة بغداد للدراسات العليا خلال زيارتهم الميدانية لها بهدف خلق مواضيع لانجاز ابحاث علمية في مجال الجغرافية والمعلومات الجغرافية .

وقال مدير عام شركة موانئ العراق استقبل ميناءا ام قصر نحو 28 طالبا للدراسات العليا بمستوى الماجستير والدكتوراه وتدريسيين من جامعة بغداد لغرض انجاز ابحاث علمية في الجغرافية وتخصصات في جغرافية المعلومات وقدمت ملاكات مختصة في الموانئ عرضا توضيحيا عن معلومات تتعلق في مجال النقل البحري والتخصصات الجغرافية والادارية والمالية .

من جانبها اشادت رئيسة الوفد الطلابي التدريسية في كلية الاداب جامعة بغداد انتصار حسون بعمل الموانئ ودقة المعلومات واهمية الموقع الجغرافي لها ومواكبة التطور الحاصل فيها معتبرة ان الزيارة وفرت لطلبة الدراسات العليا بيانات ومعلومات علمية وفيرة اشرت نجاحا في الزيارة البحثية للموانئ .

وتضمنت زيارة وفد جامعة بغداد الى مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي جولة على ارصفة وساحات الميناء وجولة بحرية في مياه ام قصر .