طاقم تحكيم دولي يشارك في دوري الأبطال لشرقي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل طاقم التحكيم الدولي «نخبة آسيا» المؤلف من علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد الحسن المشاركة في إدارة مباريات ضمن دوري أبطال آسيا 2020/2021 لمجموعة شرقي آسيا المقامة مبارياتها في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 14 تشرين الثاني الجاري ولغاية 14 كانون الاول المقبل.

وقاد الطاقم الدولي بقيادة علي صباح ومساعده حيدر عبد الحسن ومهند قاسم حكما رابعا مباراة يوكوهاما الياباني وشنغهاي الصيني اقيمت في استاد الجنوب، وفاز الفريق الياباني بهدف حمل امضاء جون أمانو في الدقيقة 90، في حين قاد الحكم مهند قاسم وحيدر عبد الحسن وعلي صباح حكما رابعا مباراة اف سي طوكيو وشنغهاي الصيني في استاد المدينة التعليمية وانتهت بفوز اف سي طوكيو بهدفين له، وهي لحساب الجولة الرابعة من المجموعة السادسة.وتقدم طوكيو عبر لاعبه لياندرو، في الدقيقة 61، قبل أن يضيف شوتو آبي الهدف الثاني، في الدقيقة 82.وفي الدقيقة 86، سجل جيوفاني مورينو هدف تقليص الفارق للفريق الصيني.ورفع طوكيو رصيده إلى سبع نقاط، في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد شنغهاي عند ست نقاط، في المركز الثالث.