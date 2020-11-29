دائرة الاصلاح العراقية تستذكر شهدائها وشهداء الرياضة

بغداد ـ شيماء الجاف

أقامت اللجنة المركزية لإعداد البرامج والانشطة الرياضية وبالتنسيق مع الشعبة الرياضية في دائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل بطولة شهداء الرياضة وشهداء دائرة الاصلاح العراقية والتي أقيمت على ملعب الدائرة اعلاه ،وأكد السيد مدير دائرة الاصلاح العراقية سالم كاظم هليل: أن هذه البطولة تأتي لإحياء ذكرى شهداء الرياضة عموما وشهداء دائرتنا خصوصا الذين قدموا الكثير من التضحيات من أجل رفع اسم العراق عاليا في جميع المحافل الرياضية وبناء جيل محب ومشجعا للرياضة.

وأضاف أن التسمية التي أطلقت على هذه البطولة هي من أهم أهدافها وذلك استذكارا لشهدائنا مستدركا في القول ان دعم شباب دائرتنا وإفساح المجال لهم يخلق روح التنافس من أجل تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. معبرا عن سروره وامتنانه للجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه البطولة مباركا للفرق الثلاثة الفائزة والفرق المشاركة التي لم تفز بالبطولة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المركزية المنظمة للبطولة حميد سلطان حسين ان الغاية من إقامة مثل هكذا بطولات ان تضيف الكثيربواقع المؤسسة الإصلاحية ولايجعلها مقتصرة على خدمة النزلاء فقط مضيفا أن تواجدنا اليوم في ختام فعاليات نشاطنا الرياضي الذي اقمناه على شرف الاحتفاء برموز شهداء الرياضة عموما وشهداء دائرتنا ومن وافتهم المنية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد مثل الاسماء اللامعة اللاعب المرحوم علي هادي واحمد راضي وناظم شاكر وقال ان هذه البطولة التي جاءت في زمن قصيرا من التحضير تكللت بالنجاح المميز بالشعبة الرياضية الذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل إنجاح هذه البطولة.

فيما أكد مسؤول الشعبة الرياضية وعضو اللجنة المركزية المنظمة للبطولة حامد مزهر حسون ان هذه البطولة جاءت بتوجيه من مدير عام الدائرة وبإشراف شعبتنا التي أثبتت جدارتها في التحضير لهذه البطولة من خلال التنسيق والعمل والإعداد وبإشراف ومتابعة من قبلنا وغيرها من الأمور التحضيرية الأخرى.

تخللت البطولة مباراة ودية لكرة القدم لعدد من الفرق الرياضية التي وصلت ثلاثة منها إلى نهائي البطولة وهم فريق الطوارئ الذي حصد المركز الأول وفريق الموارد البشرية جاء في المركز الثاني وفريق التاجي في المركز الثالث وتم توزيع الجوائز بين الفائزين بحضور مدير عام الدائرة ومعاونيه .هذا والجدير بالذكر ان البطولة حضرها عدد كبير من موظفي الدائرة وأقسامها وعدد من الضيوف ووسائل الإعلام المختلفة.